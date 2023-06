Grande attesa per Italia Loves Romagna, sabato 24 giugno all’arena Campovolo di Reggio Emilia

Conto alla rovescia per Italia Loves Romagna. Le star del pop, del rock e del rap italiano sono pronte a salire, sabato 24 giugno, sul palco della Rcf Arena (Campovolo) a Reggio Emilia.

Insieme, in un grande concerto di solidarietà, per la raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione.

I biglietti sono in vendita sui circuiti TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket; la serata sarà trasmessa, senza stacchi pubblicitari, su Rai1 e RaiPlay a partire dalle ore 20.30.

“Rinnovo il mio grazie alle artiste e agli artisti, agli organizzatori, a tutti coloro che stanno lavorando a questo evento, al ministro della Cultura, Sangiuliano, e al sottosegretario Mazzi per quanto fatto insieme: il concertone rappresenta un’ulteriore, importantissima opportunità per raccogliere risorse che destineremo a chi ne ha bisogno, alle comunità e persone colpite”, sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

“Undici anni fa, era il 2012, ci fu il terremoto: una tragedia immane, da cui abbiamo rialzato l’Emilia. Questa è altrettanto pesante, ma non ho dubbi che, tutti insieme, sapremo risollevare la Romagna. I romagnoli- prosegue Bonaccini-, come gli emiliani sono gente molto operosa: li avete visti piangere, disperarsi, ma il giorno dopo erano a spalare il fango cantando ‘Romagna mia’. Hanno una tempra fortissima, uno spirito che non si piega. Ma serve aiuto: ogni cosa che va a favore delle popolazioni colpite è importantissimo. Per questo ringrazio di nuovo gli artisti, molti dei quali nostri conterranei: tutte e tutti non hanno esitato a rispondere all’invito a partecipare”. “Ricordo, infine, che sabato sera saranno presenti a Campovolo alcuni sindaci dei comuni alluvionati. Vogliamo tenere alta l’attenzione su quanto successo, perché c’è il rischio che i riflettori si spengano. Ed è quello che noi non vogliamo assolutamente che accada”.

Come donare

Da giovedì 22 giugno, fino al 5 luglio, è attivo il numero solidale 45538 per donare tramite sms (2 euro) o chiamata (5 o 10 euro). Sarà possibile dare il proprio contributo anche versando sul sito www.antoniano.it, sul sito di Intesa Sanpaolo (forfunding.it/italia-loves-romagna) e tramite bonifico bancario sul c/c Intesa Sanpaolo, Iban IT16T0306909606100000196876.

Artisti e conduttori

Sul palco si esibiranno Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama & Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero.

Si alterneranno alla conduzione Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Ad accompagnare gli artisti ci sarà l’Orchestra sinfonica nazionale dei Conservatori Italiani, formata da 63 giovani musicisti provenienti, per quest’occasione, dalla Romagna e dall’Emilia.

La raccolta fondi della Regione: superati i 44 milioni di euro

Da subito, la Regione ha attivato una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunità emiliano-romagnole colpite da alluvioni o frane causate dagli eventi atmosferici estremi che si sono verificati nel mese di maggio 2023. Tantissime le donazioni arrivate, che hanno superato nel complesso 44 milioni di euro.

Ogni informazione sulla campagna “Aiutiamo l’Emilia-Romagna” e su come donare:

https://www.regione.emilia-romagna.it/alluvione