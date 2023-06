Una due giorni tutta modenese per una delegazione della Shanghai University

Il Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore ha accolto una delegazione della Shanghai University, una tra le più importanti e prestigiose istituzioni universitarie cinesi, con la quale il dipartimento emiliano ha rinnovato un accordo di scambio per la mobilità internazionale di studenti e ricercatori.

“La collaborazione con la Shanghai University ha radici lontane, – spiega l’artefice del primo accordo prof. Sergio Paba di Unimore – infatti, l’accordo venne siglato nel 2008 e da allora vi è stato un continuo scambio di studenti e docenti dei dipartimenti economici delle due università, uno sviluppo proficuo di progetti di ricerca e tirocini formativi”.

“Le due istituzioni universitarie – afferma la Delegata del Dipartimento ai Rapporti Internazionali prof.ssa Elisa Martinelli di Unimore – confermano, ed allo stesso tempo ampliano, la linea tracciata allora per proseguire con una collaborazione rafforzata sia sulla didattica, prevedendo un fattivo scambio di visiting professor tra le due istituzioni ed un rinnovato interesse rispetto al corso di Laurea Magistrale in International Management di Unimore, interamente impartito in lingua inglese, sia sulla ricerca, aprendo la strada a possibili progetti di ricerca congiunti e workshop co-progettati”.

Ad accogliere la delegazione cinese è stato il Direttore del dipartimento di Economia Marco Biagi prof. Tommaso Fabbri, la Delegata del Dipartimento ai Rapporti Internazionali prof.ssa Elisa Martinelli insieme alla coordinatrice didattica del Dipartimento, dott.ssa Lara Liverani, ed il prof. Sergio Paba che ha illustrato il sistema economico ed industriale dell’Emilia Romagna. La visita dal dipartimento di viale Berengario è proseguita al Palazzo del Rettorato dove vi è stato il rinnovo dell’accordo siglato dal Delegato ai Rapporti Internazionali di Unimore prof. Alessandro Capra e dal prof. Yongyou Nie della Shanghai University.

“Abbiamo accolto come Ateneo la delegazione della Shanghai University – afferma il Delegato ai Rapporti Internazionali di Unimore prof. Alessandro Capra – e siamo particolarmente contenti di questa visita che esprime un desiderio di continuità nei rapporti con le università cinesi. Il periodo del Covid-19 e le difficoltà politiche recenti hanno reso difficoltosi gli scambi con questo paese, ma Unimore non ha mai smesso di pensare alle collaborazioni didattiche e di ricerca con le Istituzioni di questo Paese. L’accordo, siglato nel 2008 con il Dipartimento di Economia Marco Biagi che ha consentito la mobilità di studenti e ricercatori per 15 anni e del quale firmiamo il rinnovo, consentirà di proseguire e auspicabilmente di aumentare il numero di questi scambi. Confidiamo di poter siglare nuovi accordi anche con altri dipartimenti di Ateneo”.

Il secondo giorno di visita ha portato la delegazione alla Scuderia Ferrari di Maranello, per poi concludersi nel Comune di Modena dove si è tenuto l’incontro con l’Assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Città universitaria Andrea Bortolamasi che ha mostrato agli ospiti orientali il gioiello custodito in Piazza Grande, l’antica Acetaia modenese.

Nel corso dell’incontro l’assessore Andrea Bortolamasi ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale nel “sostenere e rafforzare le occasioni di collaborazione internazionale, a fianco di Unimore che svolge un ruolo importante per rendere più internazionale Modena grazie all’accoglienza di studenti e ricercatori dall’estero e alle possibilità di scambio che ne derivano”.