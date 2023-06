Alma Mater: il Sigillum Magnum di Ateneo all’oncologo Eduardo Bruera

Si svolgerà, giovedì 15 giugno, alle 17, nell’Aula Absidale di Santa Lucia (Via de’ Chiari, 25 A – Bologna), la cerimonia di conferimento del Sigillum Magnum di Ateneo al medico oncologo e palliativista Eduardo Bruera.

Dopo i saluti del Rettore Giovanni Molari, prenderà la parola il prof. Marco Cesare Maltoni che introdurrà la figura del prof. Bruera, i suoi studi e il suo operato, prima di ascoltare la lezione magistrale del medico dal titolo “Cure palliative e di supporto: dove siamo e dove stiamo andando”.

Il Prof. Eduardo Bruera è medico di cure palliative che ha promosso a livello internazionale, in modo particolarmente profondo e riconosciuto, l’approccio globale, umanistico e scientifico, proprio delle cure palliative. La sua mission, perseguita per tutta la sua carriera, è stata quella di migliorare la conoscenza in medicina e cure palliative, attraverso la ricerca e lo sviluppo di programmi mirati su questo obiettivo.

Biografia Eduardo Bruera

Nato in Argentina, ha conseguito la Laurea in Medicina presso l’Università di Rosario, specializzandosi in Oncologia Medica. Nel 1984 si è trasferito all’Università di Alberta a Edmonton, in Canada, dove ha diretto i programmi di cure palliative cliniche e accademiche fino al 1999.

Il principale interesse clinico del prof. Bruera è la cura del disagio fisico e psicosociale dei pazienti con tumore avanzato e il supporto delle loro famiglie. Ha istituito e guidato, per i primi cinque anni di attività, il programma di cure palliative e regionali di Edmonton. Successivamente ha fondato e attualmente dirige il Dipartimento di medicina palliativa, riabilitativa e integrativa presso l’MD Anderson Cancer Center dell’Università del Texas, dal 1999.

Si è interessato allo sviluppo di programmi di cure palliative a livello internazionale e ha contribuito alla creazione di numerosi programmi di cure palliative in America Latina, India e diverse aree d’Europa. Ha ricoperto ruoli di leadership presso l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Associazione multinazionale di cure di supporto nel cancro, l’Associazione internazionale di hospice e cure palliative e Cicely Saunders International.

Bruera ha formato centinaia di medici, infermieri e altri operatori sanitari nei diversi aspetti dell’erogazione clinica delle cure palliative. Questa opera di educazione e disseminazione culturale ha consentito la “crescita” delle cure palliative sia come approccio disseminato e necessario a ogni professionista della sanità, sia come approfondimento specialistico di chi ha scelto la medicina palliativa come settore specifico di assistenza, formazione e ricerca. Ha istituito il primo programma di borse di studio accademiche in cure palliative presso l’Università di Alberta in Canada e una delle prime borse di studio accademiche in cure palliative negli Stati Uniti presso l’MD Anderson Cancer Center dell’Università del Texas.

Autore di oltre 1200 pubblicazioni peer reviewed, ha curato 40 libri, tenuto più di 900 importanti conferenze su invito, ricevuto numerose borse di ricerca federali negli Stati Uniti e in Canada. Ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali dall’American Cancer Society (Lane Adams), dall’American Society of Clinical Oncology (Supportive care), dall’American Academy of Hospice e dal Palliative Medicine Lifetime Achievement Award. Nel 2022 è stato insignito della cattedra Balfour Mount dal Royal College of Physicians of Canada.

Il prof. Bruera è stato nominato Fellow dell’American College of Physicians, dell’American Academy of Hospice and Palliative Medicine, dell’American Society of Clinical Oncology e del King’s College di Londra. Ha ricevuto lauree honoris causa dall’Università di Montreal (2017) e dall’Universitat Internacional de Catalunya (2023).

La Canadian Society of Palliative Care Physicians ha istituito il “Premio Eduardo Bruera” come premio alla carriera per gli specialisti in cure palliative. L’Associazione Latinoamericana di Cure Palliative ha istituito nel 2018 il Premio alla carriera “Eduardo Bruera” per la ricerca.