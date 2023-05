Emergenza maltempo, il punto sulla viabilità in zona colli bolognesi

Mentre in città sono state risolte tutte le chiusure o limitazioni di strade, è ancora critica la situazione sui colli a causa di moltissime frane o smottamenti.

Chiediamo quindi alla cittadinanza di non recarsi sui colli né in auto, né in bici, né a piedi, se non per motivi di reale necessità, anche laddove le strade sono percorribili

La situazione delle strade, chiuse o con limitazioni, in zona colli aggiornata alle 17 di oggi:

via di Gaibola è aperta a senso unico alternato regolato da movieri

via dei Colli è aperta solo ai residenti nel tratto tra via Golfreda e via delle Lastre

via Golfreda è chiusa a 300 metri dell’incrocio con via Roncrio eccetto accesso ai soli residenti alle proprie abitazioni

via Roncrio è aperta solo ai residenti con tratti a senso unico alternato regolato da movieri

via del Poggio è chiusa con accesso ai residenti al civico 1 lato via Monte Donato

via della Palma è aperta ai soli residenti

via del Paleotto è chiusa con accesso ai residenti lato via Toscana, nel tratto compreso tra il Ponte Baily e via delle Torriane; e via di Jola, tratto tra via delle Torriane e via di Jola

via delle Torriane è aperta con senso unico alternato regolato da movieri in alcuni tratti

via di Casaglia è chiusa al civico 52, con accesso da via Monte Albano per i civici superiori e da via Saragozza per quelli inferiori.

via delle Lastre è chiusa nel tratto tra via dei Colli e il civico 8, con accesso ai soli residenti

via degli Scalini è aperta ai soli residenti

via di Barbiano è chiusa in prossimità del civico 32, con accesso ai soli residenti lato Castiglione fino al civico 32 e lato via San Vittore per i civici superiori

via di Ravone è aperta fino al civico 23 e accessibile ai pedoni e ai residenti dal civico 23 a fine strada

via di Sabbiuno è aperta con senso unico alternato in alcuni tratti

via della Fratta è chiusa a metà al civico 13, con accesso per i soli residenti ai civici dai due lati

via della Trappola è aperta ai soli residenti

Aggiornamenti in tempo reale sul sito del Comune: https://www.comune.bologna.it/notizie/allerta-maltempo-16-17-maggio-2023