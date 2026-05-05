Cliente minacciato con un coltello dalla barista in Val d’Enza. I carabinieri denunciano una 52enne

Una discussione apparentemente insignificante avvenuta nel pomeriggio di ieri in un locale pubblico, ha rischiato di trasformarsi in un grave evento evitato grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Castelnovo Sotto. L’episodio, inizialmente nato come un normale richiamo a un cliente, si è rapidamente intensificato, sfociando in una minaccia armata. Per questo motivo, una donna di 52 anni residente nella provincia di Reggio Emilia è stata denunciata alla Procura della Repubblica con le accuse di porto abusivo di armi e minaccia aggravata.

L’inchiesta, attualmente in fase preliminare, proseguirà con ulteriori approfondimenti investigativi per valutare l’esercizio dell’azione penale.

I fatti si sono svolti intorno alle 17:30 all’interno di un bar situato in un comune della Val d’Enza. L‘intervento dei militari è stato sollecitato dalla Centrale Operativa, che aveva ricevuto una segnalazione relativa a un cliente molesto nei confronti del personale del locale. Una volta giunti sul posto, i Carabinieri hanno ascoltato il racconto del giovane coinvolto, un ventenne residente a Bibbiano e domiciliato a Cadelbosco di Sopra. Il ragazzo ha dichiarato che la barista lo avrebbe inseguito fuori dal locale per circa 15 metri e, armata di un coltello, lo avrebbe minacciato in modo grave. La reazione spropositata della donna sarebbe stata scatenata dal gesto del giovane, che aveva appoggiato i piedi su un tavolo del bar. La presunta responsabile, identificata dai militari, è risultata essere una donna di 52 anni. Durante l’intervento è stato recuperato l’oggetto usato per la minaccia: un coltello da cucina con punta arrotondata, di 22 cm complessivi (11 cm di lama), che è stato sequestrato penalmente.

Alla luce delle prove raccolte, la donna è stata denunciata a piede libero per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi.