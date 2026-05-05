Controlli straordinari dei carabinieri lo scorso weekend nella Bassa reggiana

Durante il ponte del 1° maggio, i Carabinieri della Compagnia di Guastalla hanno condotto un’operazione mirata intensificando i controlli sul territorio per prevenire e contrastare attività criminali, oltre a reprimere reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività ha permesso il monitoraggio di 613 persone, 333 veicoli e diversi esercizi pubblici, garantendo una presenza capillare e attiva in tutta la zona. Negli interventi, sono state elevate 9 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ribadendo il costante impegno nella tutela della sicurezza sulle strade e nel rispetto della legalità. Per quanto riguarda il contrasto al consumo e alla diffusione di droghe, l’operazione ha portato alla segnalazione alla Prefettura di un giovane di 25 anni residente a Castelnovo Sotto per uso personale di sostanze stupefacenti. Durante il sequestro sono stati rinvenuti 13 grammi di hashish.

Questa azione rientra in una più ampia strategia di controllo preventivo che ha l’obiettivo di migliorare la percezione della sicurezza tra i cittadini della Bassa Reggiana, soprattutto durante festività e periodi di maggiore mobilità. Il presidio continuo delle forze dell‘ordine si conferma un elemento indispensabile per contrastare le attività illecite e garantire la salvaguardia dell’ordine pubblico.