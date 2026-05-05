La biblioteca Rotonda di Modena compie 30 anni: le iniziative dal 7 al 22 maggio

Nel maggio del 1996 apriva le sue porte, discreta e accessibile, al piano terra, accanto al centro commerciale di cui condivide il nome. Oggi, trent’anni dopo, la biblioteca Rotonda di via Carlo Casalegno 42 si racconta come un organismo vivo, cresciuto insieme alla città, in grado di mettere radici profonde nel quotidiano di migliaia di lettrici e lettori. Ed è proprio l’idea della crescita, naturale e condivisa, a guidare il programma celebrativo del trentennale, in calendario dal 7 al 22 maggio 2026 sotto il titolo evocativo “La biblioteca cresce. Dove le idee mettono radici”. La Rotonda si trasforma così in un laboratorio di esperienze, dove la natura diventa lente attraverso cui rileggere il senso stesso della biblioteca: luogo di incontro, di scoperta, di cura.

“Le biblioteche decentrate – spiega l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi – sono un presidio fondamentale, di relazione, socialità, incontro. Luoghi accessibili, senza barriere all’ingresso, che uniscono la promozione della lettura e una pluralità di altri appuntamenti, iniziative, proposte di carattere culturale, didattico, divulgativo. In rete, con i diversi soggetti che compongono l’ecosistema culturale cittadino, sono riferimenti importanti per un welfare culturale sempre più esteso e di prossimità. L’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale resta quello di proseguire su una strada virtuosa, che nel caso della Rotonda che compie 30 anni, mantenendo intatta la sua vitalità e vivacità e la sua importanza per il quartiere e per tutti gli utenti”.

Il primo appuntamento, giovedì 7 maggio alle 17, si apre con “La grande officina del bosco”, un laboratorio creativo di Luisa Capelli dedicato ai più piccoli (dai 6 ai 10 anni), che imparano a utilizzare foglie, fiori e rami per creare colori e stampe, trasformando il materiale naturale in gesto artistico. È un avvio che già suggerisce la direzione del programma: esplorare, toccare, sperimentare.

Sabato 9 maggio questo dialogo tra manualità e immaginazione si amplifica. Alle 10 di mattina prende forma un altro laboratorio dedicato alla creazione di fiori che sembrano veri, condotto da Lara Lorenzi di Flowerosophy, rivolto ad adulti, ragazze e ragazzi dai 14 anni in su, mentre nel pomeriggio, alle 16, lo sguardo si fa più ironico e narrativo con l’incontro con Francesco Broccolo, autore di “Piccolo erbario delle piante stronze” (Rizzoli 2025), dedicato al mondo vegetale raccontato come se fosse umano, tra caratteri, difetti e strategie di sopravvivenza. A seguire si esce all’aperto per una passeggiata che trasforma il parco in un’estensione naturale della biblioteca, alla scoperta di “piante dal carattere difficile”, prima di ritrovarsi insieme per un picnic in compagnia.

Il percorso prosegue sabato 16 maggio alle 10.30 con “Ecosistemi fantastici e dove trovarli”, un laboratorio di plant sitting con Giulia Rachele Matta che invita a osservare le piante come esseri sensibili, capaci di reagire e comunicare, e che conduce alla creazione di piccoli ecosistemi domestici. È un’esperienza aperta a tutti, dagli 8 anni in su, che unisce conoscenza e cura, offrendo alle partecipanti e ai partecipanti alcune regole per prendersi cura di un piccolo territorio naturale.

A chiudere il calendario, venerdì 22 maggio alle 17, è il gruppo di lettura HappyX a ritrovarsi per discutere del romanzo di Gianluca Gotto, “Verso l’alba, starai bene” (Mondadori 2025), con la conduzione di Silvia Bitelli.

La biblioteca Rotonda è aperta dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 19. Per maggiori informazioni, tel. 059.2033660, biblioteca.rotonda@comune.modena.it