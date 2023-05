Chiusure notturne sulla A13 e sul R13

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 25 e venerdì 26 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Terme Euganee e Monselice, verso Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, Via Mincana Battaglia Terme SS16, Via S.Pietro Viminario e rientrare sulla A13 alla stazione di Monselice;

per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, Due Carrare, SP17, SP14 Conselve Via Padova, Via Ponte di Riva, Via Giuseppe Verdi, SP92, SR104, SP5 e rientrare sulla A13 alla stazione di Monselice.

******

Sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova – Tangenziale di Bologna) e sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di martedì 23 alle 6:00 di mercoledì 24 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: Sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova – Tangenziale di Bologna) sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 “Castelmaggiore” e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro. Sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/Pescara. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale ed entrare sulla A14 a Bologna San Lazzaro, per proseguire verso Ancona/Pescara.