Maltempo, A14: le imponenti operazioni notturne della task force di autostrade per l’Italia

Continuano senza sosta le operazioni del Gruppo Autostrade per l’Italia per il ripristino della viabilità sulla A14 Bologna-Taranto, dopo il violento nubifragio che ha colpito la regione dell’Emilia-Romagna negli ultimi giorni.

Questa notte si è tenuta un’imponente operazione della task force Aspi per restituire al territorio la funzionalità della tratta compresa tra Faenza e Forlì. Hanno operato sul campo più di 100 persone e un ingente dispiegamento di mezzi: 40 camion, 5 escavatori, 7 pianali, 2 autobotti, 2 camion gru, 21 tra frese, motospazzole, bancali e bobcat per il ripristino della carreggiata nord. Attività che proseguiranno a oltranza nella giornata oggi in carreggiata sud, fino al completo ripristino. L’intera forza lavoro della Direzione di Tronco di Bologna, supportata anche dai colleghi arrivati dalle altre Direzioni di Tronco del territorio nazionale, è impegnata per riportare a completa funzionalità i 13.600mq di pavimentazione interessati.

Dopo una prima fase di rimozione delle macerie presenti sulla tratta sono iniziate nella carreggiata Nord le attività di ripristino della pavimentazione, delle barriere in calcestruzzo e della segnaletica orizzontale. Oggi proseguiranno le operazioni in carreggiata Sud, mentre nei prossimi giorni si alterneranno le cantierizzazioni per rendere pienamente fruibile la terza corsia in entrambe le direzioni.

“Il nostro cordoglio va innanzitutto alle comunità dell’Emilia Romagna e alle famiglie delle vittime colpite da questo tragico evento” afferma l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi. “Da parte nostra, massimo sforzo per supportare il territorio nell’emergenza e ripristinare il prima possibile la piena fruibilità dell’autostrada. Voglio ringraziare per l’impegno e la determinazione tutte le persone che, in queste ore, si stanno adoperando per fronteggiare le criticità che hanno travolto la regione: le Forze dell’ordine, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, i volontari. Rivolgo un pensiero particolare ai tecnici e alle maestranze del Gruppo Aspi e delle imprese a supporto, che continuano a lavorare senza sosta, giorno e notte, per ripristinare i tratti autostradali colpiti dalla violenta ondata di maltempo. Proseguono a pieno ritmo le operazioni della task force Aspi per riportare, nel più breve tempo possibile, la situazione alla normalità. Siamo vicini al territorio e a supporto delle operazioni di soccorso”.

Da questa mattina inoltre altre squadre di Autostrade per l’Italia, arrivate dalla Direzione di tronco di Firenze, sono a lavoro per riaprire un vecchio tratto dismesso dell’Autostrada del Sole al fine di garantire una via di collegamento alle comunità del territorio, rimaste isolate a causa dell’importante movimento franoso che ha interessato la SP325 di Val di Setta e Val di Bisenzio. Si tratta di un piano di attività condiviso con il Mit e le Istituzioni del territorio che prevede la realizzazione di nuovi raccordi con la viabilità locale, interventi di pavimentazione e la predisposizione di segnaletica.

Autostrade per l’Italia raccomanda agli utenti in transito la massima prudenza.