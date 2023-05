Allerta meteo, anche domani giovedì 18 maggio scuole chiuse in tutto il territorio metropolitano

Come concordato nella riunione di coordinamento tenutasi fa tra i sindaci del territorio metropolitano, anche domani giovedì 18 maggio a Bologna e in tutti i Comuni della città metropolitana rimarrà sospesa l’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado (nidi, materne, elementari, medie e superiori). Domani verranno fatte le opportune verifiche per poi decidere in modo articolato le date delle riaperture. Chiusi musei, biblioteche e centri sportivi giovedì 18 maggio.

Rinviata la Strabologna al 29 ottobre.

La Protezione civile regionale ha diramato oggi una nuova allerta rossa per piene di fiumi e corsi d’acqua per tutta la giornata di domani, giovedì 18 maggio. Il Comune sta predisponendo apposita ordinanza. Domani verranno fatte le opportune verifiche per poi decidere in modo articolato le date delle riaperture.

Smart working: il Comune, per ridurre gli spostamenti e il traffico, invita le aziende e gli Enti della città ad adottare il più possibile lo strumento dello smart working anche per la giornata di mercoledì. Cosa che avverrà anche per quel che riguarda il Comune e la Città metropolitana di Bologna.

Si invita la cittadinanza a effettuare solo gli spostamenti necessari e a non sostare nei pressi dei corsi d’acqua.

Vietato accedere e stazionare in parchi, giardini e aree verdi lungo i corsi d’acqua e sostare sotto gli alberi in tutti i parchi.