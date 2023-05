Uno sguardo oltre i confini: gli Atenei dell’Emilia-Romagna nel contesto internazionale

Verso università sempre più europee e sempre più internazionali. I quattro Atenei della Regione Emilia-Romagna – Università di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e Università di Parma – uniscono le forze per guardare oltre i confini nazionali.

Martedì 16 maggio, l’Alma Mater ospita la prima di quattro giornate dedicate alle occasioni e alle priorità, alle difficoltà e alle sfide che coinvolgono le politiche accademiche internazionali. L’appuntamento – intitolato “Obiettivi e strategie di internazionalizzazione: i ruoli delle università in scenari in trasformazione” – è in programma dalle 10 alle 16,30 nella Sala VIII Centenario dell’Università di Bologna (Via Zamboni, 33) e sarà trasmessa anche in diretta streaming.

Dopo il benvenuto del Rettore dell’Alma Mater, Giovanni Molari, e i saluti istituzionali dei Prorettori e Delegati di riferimento dei quattro atenei emiliano-romagnoli, ci si concentrerà innanzitutto sul ruolo delle università italiane nelle Relazioni Internazionali. A parlarne saranno Tiziana Lippiello, Magnifica Rettrice dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e coordinatrice della Commissione CRUI Affari Internazionali, e Maurizio Tira, professore all’Università degli Studi di Brescia e membro del Board della European University Association e del CdA di Uni-Italia.

A seguire, la discussione si concentrerà sullo scenario europeo dell’istruzione superiore, con Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, e Fiorella Perotto, Esperto Senior della Commissione europea per la Direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura – Cooperazione internazionale.

Nel pomeriggio, ci sarà spazio per una tavola rotonda dedicata alle relazioni tra le strategie accademiche e gli scenari internazionali globali, con un focus in particolare sulle collaborazioni di carattere extra-europeo. Parteciperanno Mariangela Zappia, Ambasciatrice presso l’Ambasciata d’Italia a Washington, Elissa Golberg, Ambasciatrice presso l’Ambasciata del Canada in Italia, Marcelo Knobel, professore al Gleb Wataghin Physics Institute (State University of Campinas, Brasile) e Presidente di Insper (Brasile), Alessandra Guidi, Addetta scientifica presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino, Ann Katherine Isaacs, Co-chair Coordination Group on Global Policy Dialogue (CG GPD) e Co-Chair Bologna Implementation Coordination Group (BICG) del Bologna Follow-Up Group per European Higher Education Area (EHEA), e Pierguido Sarti, già addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Pretoria (Sudafica).

