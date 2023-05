La Formula 1 tra presente e futuro: il 18 maggio a Modena una Lectio magistralis di Stefano Domenicali

Sarà Stefano Domenicali, Amministratore Delegato di Formula Uno Group, a concludere il periodo di lezioni per gli studenti e le studentesse del Master in Management dello Sport System con una lezione magistrale che si terrà giovedì 18 maggio dalle ore 9.00, presso l’Aula Magna Est del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”.

La lezione di Domenicali, una figura di spicco nel mondo sportivo globale, sarà un’importante occasione per gli studenti e le studentesse del Master per approfondire la loro comprensione della gestione dello sport al più alto livello. Domenicali, con la sua vasta esperienza nel settore, offrirà approfondimenti preziosi sulla realtà e le sfide future del mondo della Formula1.

Leo Turrini, giornalista e scrittore di fama, affiancherà Domenicali in una conversazione stimolante tra presente e futuro. Questa chiacchierata servirà ad approfondire gli attuali trend dello sport, oltre a esplorare le potenziali direzioni future.

“Si conclude con piena soddisfazione degli studenti e dell’intero corpo docente – commenta il Prof. Tommaso Fabbri, Direttore del Master -, il capitolo modenese-reggiano del Master in Management dello Sport System, realizzato in collaborazione con l’Università di San Marino. Realizzare a Modena il miglior master al mondo per l’impatto sulla carriera dei partecipanti, secondo la classifica di Sport Business International 2022, ci permette di richiamare personalità di primissimo piano dello sport mondiale, come Stefano Domenicali, ed è un’opportunità straordinaria per i nostri studenti postlaurea e per lo sport del territorio, che ha subito risposto all’iniziativa con grande generosità e interesse.”

L’incontro, aperto al pubblico fino ad esaurimento posti, segnerà il termine del periodo di lezioni e attività del Master presso l’Ateneo emiliano, prima che gli studenti si trasferiscano a San Marino per la parte conclusiva del corso in sport management più antico d’Italia.