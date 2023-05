L’assessore Mammi incontra Giovani Impresa Coldiretti Reggio Emilia

Una rappresentanza di giovani imprenditori agricoli della Coldiretti reggiana si è confrontata con l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi.

Zootecnia, viticoltura, frutticoltura e florovivaismo sono i settori rappresentati dai giovani under trenta presenti al Vivaio Canalini di Salvaterra, qualcuno già titolare dell’impresa e altri ancora in supporto alla famiglia, alcuni con imprese di piccole dimensioni e altri con imprese consolidate sul mercato, un campione significato della nuova generazione agricola che porta con se il futuro del settore.

Presenti all’incontro il direttore di Coldiretti Reggio Emilia Alessandro Corchia e il delegato provinciale Matteo Franceschini.

L’assessore Mammi ha spaziato dalla relazione con la Commissione europea all’avanzamento della ricerca, dall’emergenza acqua all’importanza dell’eccellenze agroalimentari della regione facendo il punto sulla strategicità del settore agricolo per l’economia regionale. Ha dato una visione futura dell’agricoltura per confrontare la grande sfida che attende il settore agricolo e non solo, fatta dal sommarsi dei problemi legati ai cambiamenti climatici e alle questioni cibo.

L’agricoltura è cibo, ma è anche ambiente, cultura e identità e i giovani personificano nuove idee, innovazione e creatività. Il confronto e il dialogo che è scaturito è stato fondamentale per guardare al futuro, insieme.