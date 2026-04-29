Ubriaco molesta il personale di una struttura sanitaria e tenta di aggredire gli agenti

Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 28 aprile, intorno alle ore 15:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia intervenivano all’interno di un ambulatorio USL di via delle Ortolane a seguito della segnalazione di una persona molesta all’interno.
Giunti immediatamente sul posto, gli agenti della Polizia di Stato rintracciavano un soggetto, palesemente in stato di ubriachezza, il quale, secondo quanto riferito dai sanitari presenti, lamentandosi del ritardo nella ricezione di un trattamento medico, aveva posto in essere una condotta molesta nei confronti del personale della struttura.
Si trattava di un 47enne di origini nigeriane, già noto per via di alcuni precedenti, che durante alcune fasi di mediazione con i poliziotti, i quali tentavano di tranquillizzarlo e instaurare un dialogo, improvvisamente andava in escandescenza e tentava di aggredire alcuni agenti che immediatamente riuscivano a bloccarlo.
Riportata la situazione alla calma, veniva effettuata una perquisizione personale sul posto la quale dava esito positivo in quanto, all’interno di una tasca del pantalone del 47enne, veniva rinvenuto un flacone spray urticante che, fortunatamente, non era stato utilizzato.
Sulla base di quanto sopra, l’uomo veniva accompagnato presso i locali della Questura di Reggio Emilia dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di oggetti atti ad offendere nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.