Vergato, i bambini diventano Guardie Ecologiche per un giorno: sabato 9 maggio laboratorio dedicato all’ambiente

Una mattinata all’insegna dell’educazione ambientale, del gioco e della sensibilizzazione delle nuove generazioni quelle che si terrà sabato 9 maggio 2026 a Vergato. La Biblioteca comunale ospiterà il progetto “GEV per un giorno!”, promossa dalle Guardie Ecologiche Volontarie Montagna Vergato e patrocinata dall’Amministrazione comunale, rivolta ai bambini dai 4 ai 7 anni.

L’appuntamento è fissato per le ore 10:00, con un laboratorio pensato per avvicinare i più piccoli ai temi della tutela ambientale attraverso attività ludiche e coinvolgenti. L’obiettivo è quello di insegnare, fin dalla prima infanzia, l’importanza del rispetto per il territorio e della corretta gestione dei rifiuti, trasformando l’apprendimento in un momento di divertimento e partecipazione.

Durante la mattinata, i bambini prenderanno parte a due giochi educativi. Il primo, “A caccia del rifiuto!”, li vedrà impegnati in piccole squadre, accompagnate da un volontario delle Guardie Ecologiche Volontarie, alla ricerca di rifiuti nascosti con tanto di osservazione e “verbale” finale. Il secondo, “Che bidonata!”, sarà invece dedicato alla raccolta differenziata, con prove pratiche per imparare a riconoscere i materiali e conferirli correttamente.

Al termine dell’incontro, ogni giovane partecipante riceverà uno speciale kit delle GEV, composto da materiali utili per continuare a coltivare l’attenzione verso l’ambiente anche a casa, insieme alla famiglia.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per promuovere la cultura della sostenibilità, dell’attenzione ambientale e del rispetto della natura, coinvolgendo direttamente i più piccoli in un percorso di cittadinanza attiva.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione presso la Biblioteca comunale di Vergato al numero 051 910559. È inoltre necessaria la presenza di un genitore.

“Rivolgiamo un sentito e sincero ringraziamento alle Guardie Ecologiche Volontarie del territorio – afferma l’Amministrazione comunale di Vergato – per il costante impegno e per le preziose iniziative a tutela dell’ambiente e della comunità, in particolar modo nei confronti delle nuove generazioni. Insieme alle GEV, crediamo fortemente nel coinvolgimento dei più giovani e iniziative come questa aiutano a rafforzare il senso di appartenenza, aiutando i più piccoli a diventare cittadini attivi, responsabili e consapevoli. Lavoriamo attentamente nel presente per costruire il futuro”.