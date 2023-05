‘Il castello dei destini incrociati’ del Teatro dell’Orsa in scena nell’ambito del Festival Reggionarra

«Italo Calvino da molto tempo è nostro alleato, a cento anni dalla sua nascita lo celebriamo abitando quel patrimonio di storie che sono catalogo infinito dei nostri destini»: Monica Morini del Teatro dell’Orsa introduce il rapporto non occasionale con il celebre scrittore che, in omaggio ai cento anni dalla sua nascita, ha dato origine allo spettacolo itinerante con musica dal vivo Il castello dei destini incrociati che sabato 27 e domenica 28 maggio alle ore 19.30 sarà in scena al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia nell’ambito del Festival Reggionarra, quest’anno interamente dedicato a Italo Calvino.

«Questo spettacolo è parte del progetto Calvino100 che la nostra Compagnia sta realizzando in tutta Italia, con attenzione particolare alla fiaba rivolta a un ampio pubblico, che abbraccia generazioni» aggiungono gli artisti «Il castello dei destini incrociati è una porta. Una cornice percettiva per tuffarsi nel patrimonio di segni contenuto nelle Fiabe italiane. Il pubblico, come il protagonista dell’omonimo romanzo, perde la propria storia per ritrovarla nell’ascolto delle altre. Un percorso generato dalla musica, dall’imprevedibilità degli arcani, dalle formule d’incantamento tenute strette tra le maglie delle storie, dall’eco di ogni voce nelle stanze gravide di memoria che ci ospitano. Il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia è uno spazio narrante per eccellenza. Animali, reperti, arazzi, dipinti, costumi, occhieggiano dalle vetrine e chiedono voce. Un labirinto di segni, una stratificazione del tempo che si lascia attraversare».

«Anche qui, come nel romanzo, gli spettatori-viaggiatori trovano rifugio e ospitalità in un palazzo dove per raccontare la propria storia servono le carte dei tarocchi» concludono «Ognuno seguirà una carta ispirata agli Arcani Maggiori, quale auspicio di buona fortuna. Tre storie, per attraversare i nostri destini».

Il castello dei destini incrociati è interpretato da Monica Morini e Bernardino Bonzani insieme a Lucia Donadio e Chiara Ticini. Clarinetto Gaetano Nenna, fisarmonica Lorenzo Munari, guardiani Annamaria Gozzi, Franco Tanzi, Isacco Garimberti, oggetti di scena Franco Tanzi.

È liberamente ispirato all’omonimo romanzo e alle Fiabe italiane di Italo Calvino, di cui nel 2023 ricorre il centenario della nascita.

Riferimenti iconografici: I Tarocchi di Tinin Mantegazza ripubblicati da Corsiero Editore.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria.

Per prenotare la replica di sabato 27 maggio: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-il-castello-dei-destini-incrociati-609622115157?aff=ebdsoporgprofile.

Per prenotare la replica di domenica 28 maggio: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-il-castello-dei-destini-incrociati-612261048277?aff=ebdsoporgprofile.

I link per la prenotazione saranno attivi da lunedì 15 maggio. Info: www.teatrodellorsa.com – https://www.reggionarra.it/.