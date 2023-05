Alla guida con tasso alcolemico elevato, denunciato

Questa mattina introno alle 4, a Sassuolo, un 38enne è risultato alla guida di una autovettura sotto l’influenza di alcool risultando con un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito ed è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stati di ebbrezza.

All’atto dell’accertamento, è stata applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

A Maranello invece, poco dopo la mezzanotte, i militari hanno controllato il conducente di un’autovettura, 21enne, trovato in possesso di marijuana. Il giovane è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura e sono stati effettuati accertamenti per verificare il suo stato psicofisico alla guida del veicolo, in relazione all’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.