Castel d’Aiano: investe pedone e fugge. Identificato e arrestato per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso

I Carabinieri della Stazione di Castel d’Aiano hanno arrestato un 52enne albanese per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. È successo ieri intorno alle ore 18:30, quando i Carabinieri sono stati informati che un automobilista era fuggito dopo aver investito un pedone in via dei Piani. All’arrivo dei militari, il pedone, identificato in un 69enne originario della Provincia di Caserta e residente a Castel d’Aiano, era deceduto.

Durante gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare l’automobilista in fuga, i Carabinieri hanno scoperto che l’automobile coinvolta nell’incidente stradale, una Mercedes-Benz GLC 250, si trovava a una distanza di circa 500 metri, era ferma, senza conducente e danneggiata nella parte anteriore, con una serie di segni compatibili con l’investimento: parabrezza rotto con presenza di tracce ematiche, airbag esplosi e altri danni sulla carrozzeria. Il proprietario dell’auto era nelle vicinanze e veniva identificato nel 52enne albanese. Lo stesso ammetteva di essere uscito fuori strada, negando l’investimento del 69enne. Invitato a sottoporsi all’alcol test, l’automobilista, illeso, si rifiutava, dando comunque ai Carabinieri il consenso di essere accompagnato in una struttura sanitaria per un prelievo di sangue.

Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, la salma è stata affidata ai familiari, il veicolo coinvolto nell’incidente stradale è stato sottoposto a sequestro penale e nei confronti del presunto responsabile identificato nel 52enne albanese, è stata disposta la misura precautelare degli arresti domiciliari, in attesa della convalida del GIP.