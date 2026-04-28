A Maranello tornano le Camminate nella Natura

Sono iniziate nei giorni scorsi le “Camminate nella Natura” proposte da Maranello Sport: undici appuntamenti gratuiti e aperti a tutti lungo i percorsi nel verde delle colline, alla scoperta dei luoghi più suggestivi del territorio, in programma fino al 24 giugno.
Il programma delle camminate prosegue nei prossimi giorni con questi appuntamenti: mercoledì 29 aprile “Le salse di Nirano 1”, partenza dal parcheggio delle Salse alle ore 20.00 (strade asfaltate, strade sterrate, sentieri km. 7 c.a.) su un percorso collinare-turistico; venerdì 8 maggio lungo il Torrente Tiepido “dal Parco dello Sport a Torre Maina”, partenza dal Parco dello Sport alle ore 20.00 (strade asfaltate, strade sterrate Km. 9 c.a.), percorso pianeggiante; venerdì 15 maggio Il monte Mongigatto-vista Montegibbio, partenza dal parcheggio delle Salse alle ore 20.00 (strade asfaltate, strade sterrate, sentieri km. 8 c.a.), percorso collinare-turistico; venerdì 22 maggio Castello di Spezzano, Torre della strega, partenza dal parco Ferrari alle ore 20.00 (strade asfaltate, strade sterrate, sentieri Km. 7 c.a.), percorso collinare-turistico; lunedì 25 maggio il Rio Chianca-Le Salse di Nirano, partenza c/o Chiesa di Spezzano alle ore 20.00 (strade asfaltate, strade sterrate, sentieri Km. 8 c.a.), percorso collinare-turistico; venerdì 29 maggio “Fornace 1 – Fogliano e Castello di Spezzano”, partenza dal Parco Ferrari ore 20.00 (strade asfaltate, strade sterrate, sentieri Km. 8,5 c.a.), percorso collinare-turistico; mercoledì 3 giugno “Le salse di Nirano 2”, partenza dal parcheggio delle Salse alle ore 20.00 (strade asfaltate, strade sterrate, sentieri km. 7 c.a.), percorso collinare-turistico; lunedì 8 giugno lungo il Torrente Tiepido, “dal Parco dello Sport verso Castelnuovo”, partenza dal Parco dello Sport alle ore 20.00 (strade asfaltate, strade sterrate, sentieri Km. 8,5 c.a.), percorso pianeggiante; venerdì 19 giugno “Si mangia! Camminata con cena e rientro in notturna”, partenza dal Parco dello Sport alle ore 20.00 (strade asfaltate, strade sterrate, sentieri Km. 9 c.a.), percorso pianeggiante; mercoledì 24 giugno “I parchi di Maranello”, partenza dal Parco dello Sport alle ore 20.00 (strade asfaltate, strade sterrate, sentieri Km. 8 c.a.), percorso semi collinare-turistico.