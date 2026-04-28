Esploratori di quartiere: il gioco “urbano” dedicato a ragazzi e ragazze sassolesi

Un gioco “urbano” dedicato a ragazzi e ragazze ma anche alle famiglie con bambini di tutte le età: si svolgerà giovedì 30 aprile dalle 16,30 alle 19 presso il parco Albero d’Oro, “Esploratori di quartiere!” organizzato dal Centro Per le Famiglie.

Il gioco urbano permette ai partecipanti di esplorare e conoscere spazi della città, in un contesto di gioco a squadre, molto simile ad una caccia al tesoro, e riesce a coinvolgere tutto il quartiere.

Il ritrovo è previsto per le 16,30 in via Refice 23 con l’accoglienza dei partecipanti e la formazione delle squadre.

Dalle 17 inizierà ufficialmente il gioco che prevede cinque tappe distribuite nel quartiere con proposte di gioco e prove da superare. Alle 18,30, infine, la merenda aperitivo offerta a tutti i partecipanti a cura delle associazioni Acat e Il Melograno.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Sassuolo ed è a cura di Acat, Auser, Casa della Carità “La visitazione”, il Melograno Odv, Lo Spino Coop Sociale, Orti e Bonsai Albero d’Oro, Progetto Zone – Educativa di strada, Scout Noviziato Sassuolo 3, Scuola primaria San Giovanni Bosco Ic Sassuolo 3, Centro per le Famiglie del Distretto Ceramico.