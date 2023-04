Arriva anche il bar nella nuova biblioteca di Castel Maggiore

Spazio alla creatività nell’avviso per l’aggiudicazione degli spazi adibiti a pubblico esercizio nella nuova Biblioteca comunale Natalia Ginzburg, all’interno del parco Calipari.

L’immobile, in avanzato stato di costruzione, sarà terminato a settembre 2023 e se ne prevede l’inaugurazione ad ottobre 2023. Per questo l’amministrazione comunale ha avviato l’iter di assegnazione degli spazi previsti per l’allestimento di un punto ristoro.

Sarà, inoltre, possibile utilizzare anche una porzione dell’area esterna antistante, la cui individuazione e concessione in uso verrà determinata su istanza del futuro concessionario.

La nuova biblioteca dispone anche di un’area esterna disposta su gradoni adibita a spettacoli all’aperto, che potrà essere utilizzata da parte del vincitore del bando per iniziative: tra i parametri di valutazione delle proposte concorrenti al bando, vi è anche la proposta di iniziative culturali e di intrattenimento, che dovrà ovviamente essere il più possibile attenta alle peculiarità dell’immobile e alle attività che lo stesso ospiterà, nonché alle peculiarità del territorio e alle sue tradizioni.

Possono partecipare alla selezione operatori economici con idoneità individuale, oppure consorzi o raggruppamenti temporanei.

E’ possibile presentare domanda fino al 31 maggio 2023.

Copia dell’avviso con tutti i dettagli, della modulistica da presentare e degli elaborati descrittivi dei locali oggetto di concessione sono disponibili sul sito del Comune, nella sezione bandi.