Giorgio Vanni venerdì sera al Crogiolo Marazzi

Un’intervista e un live acustico molto suggestivo in cui Giorgio Vanni, accompagnato dalla sua chitarra interpreterà in chiave acustica le sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato l’adolescenza di tutti, dagli anni ’90 in poi.

Torna venerdì 21 aprile la Rassegna al Crogiolo Marazzi con uno spettacolo che rientra nel programma di iniziative Sassuolo Comics&Sport: a partire dalle ore 21, con ingresso gratuito ma su prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite, Giorgio Vanni e la sua “Intervista e show acustico”.