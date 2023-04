Controlli dei Carabinieri sulle strade della provincia. Cinque persone denunciate e una avviata alle procedure di espulsione

Proseguono i controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena per garantire la sicurezza alla circolazione stradale sulle strade urbane ed extraurbane dei comuni del comprensorio modenese, finalizzati a prevenire e contrastare le condotte di guida più pericolose per gli utenti della strada.

Nell’ambito delle attività, sono stati controllati numerosi conducenti di veicoli in transito, procedendo anche alla verifica del tasso alcolemico con etilometro, a seguito dei quali si sono susseguiti i seguenti risultati.

Nelle ore notturne del 15 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, lungo la Strada Provinciale Pedemontana, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con alla guida una 45enne che sottoposta ad alcoltest è risultata positiva, con un tasso due volte superiore al limite consentito. A Maranello, i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in stato di libertà un giovane 18enne, trovato alla guida di un’autovettura con patente di guida risultata falsa.

Nel corso della notte del 17 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno proceduto al controllo di un’autovettura uscita autonomamente dalla sede stradale, il cui conducente 28enne, sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo con un tasso tre volte superiore al limite consentito.

A Cavezzo, militari della locale Stazione Carabinieri hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di un 46enne, il quale, sottoposto a controllo in quel centro abitato, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura pur sprovvisto della patente, poiché revocata a seguito di ripetute violazioni.

Nelle prime ore del mattino del 18 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Carpi, in quel centro abitato, hanno controllato un giovane risultato non in regola con il permesso di soggiorno. A conclusione degli accertamenti sull’identità personale, il giovane straniero è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per essersi intrattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, avviandolo alle procedure amministrative previste per l’espulsione.