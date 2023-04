Sarà Sonia Folin a preparare la “Festa del Racconto” 2023

Sarà Sonia Folin a curare il programma artistico-letterario della “Festa del Racconto” 2023, in programma a inizio ottobre fra Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera: si è conclusa infatti in questi giorni la procedura comparativa indetta per affidare tale « incarico esterno di prestazione professionale », e il Dirigente del Settore “Sviluppo Culturale e Promozione della Città” ha preso atto delle valutazioni fatte dalla commissione esaminatrice intercomunale, nelle quali Sonia Folin risultava il candidato con il punteggio più alto (93/100).

Genovese di nascita e milanese d’adozione, 52 anni, Folin si è laureata in Lingue e Letterature Straniere alla Cattolica; dopo esser stata per oltre 15 anni nell’ufficio stampa della Feltrinelli, da circa dieci lavora come libera professionista in ambito editoriale, facendo l’interprete e la traduttrice oltre a organizzare eventi culturali. Dal 2018 al 2020 era già stata curatrice della “Festa del Racconto”.

L’incarico affidato è precisamente per « l’ideazione e la cura del programma artistico-letterario adulti » della manifestazione, che è giunta alle 18ª edizione, in programma dal 4all’8 ottobre con anteprima a Novi il 1° ottobre. Il compenso complessivo sarà di undicimila euro lordi.