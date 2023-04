Roller Hockey: Scandiano ritorna a vincere a Breganze. Under 13 e Under 15 alle Finali Nazionali

Lo Scandiano ritorna a vincere dopo cinque partite, espugnando per 7-3 la pista del Breganze, violata solo dal Thiene a novembre ed imbattuta fino a domenica. Tre punti, frutto di una buona intesa in tutti i reparti, che rilanciano i rossoblu alla permanenza tra le prime quattro squadre del torneo. A segno due volte Ehimi e Busani, una per Deinite, Rocha ed Uva.

Alessandro Cupisti schiera Dimone tra i pali, Rocha, Deinite, Ehimi e Uva. Contrattacco di Uva sblocca la fase di studio iniziale. Al centro c’è prontissimo Peter Ehimi che devia il suo assist profondo: Torres dopo alcuni minuti firma il pareggio con un tiro in velocità dalla media distanza. Non sfrutta il tiro diretto Ehimi al minuto 15 ma nel successivo powerplay, Davide Deinite riporta in vantaggio i suoi, ribattendo in rete un rimbalzo favorevole vicino al portiere Zen, dopo il tiro dalla distanza di Rocha. Cinico lo Scandiano al minuto 17: Alex Rocha intercetta un passaggio in centro campo, involandosi in contropiede e riuscendo a superare il portiere avversario, firmando il 3-1. Fioccano le occasioni, ma i due portieri sono decisivi nel far bloccare il risultato. Botta e risposta ad inizio del secondo tempo: Torres lancia un tiro da 15 metri e supera Vecchi, e poco dopo Peter Ehimi da oltre 20 metri sorprende il portiere avversario (2-4). Secondo tiro diretto non realizzato da Ehimi al minuto 5 e nemmeno il successivo powerplay. Ma uno sbilanciamento dei padroni di casa dà la possibilità al contrattacco rossoblu: tiro di Ehimi dalla media distanza e spizzata decisiva di Alessandro Uva (2-5). Nicolò Busani firma la sesta marcatura sul tiro diretto conseguente al terzo cartellino blu dei rossoneri. Ancora lo scandianese sugli scudi, realizzando la settima rete su tiro di rigore. L’argentino Torres realizza il rigore per la terza rete vicentina per il definitivo 3-7.

VENETALAB H.BREGANZE – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 3-7 (1-3, 2-4)

VenetaLab Breganze: Zen, Costenaro S (C), Agostini, Torres, Toniolo – Volpe, Barbieri E, Tagliapietra G, Costenaro C, Zanfi – All. Perea

Scandiano: Dimone, Rocha, Ehimi, Uva, Deinite – Busani, Barbieri L, Stefani, Vaccari, Vecchi (C) – All. Cupisti

Marcatori: 1t: 7’12” Ehimi (SCA), 10’01” Torres (BRE), 16’22” Deinite (SCA), 17’12” Rocha (SCA) – 2t: 3’47” Torres (BRE), 3’51” Ehimi (SCA), 7’55” Uva (SCA), 15’31” Busani (tir.dir) (SCA), 17’20” Busani (rig) (SCA), 19’58” Torres (rig) (BRE)

Espulsioni: 1t: 15’39” Barbieri E (2′) (BRE) – 2t: 5’24” Costenaro C (2′) (BRE), 15’31” Barbieri E (2′) (BRE), 19’58” Stefani (2′) (SCA)

Arbitro: Claudio Ferraro di Bassano (VI)

SETTORE GIOVANILE, UNDER 13 E UNDER 15 QUALIFICATE ALLE FINALI NAZIONALI

Le due squadre Under 13 di Catia Ferretti e Adriano Vaccari e l’Under 15 di Nicolò Busani accedono alle Fase Finali Nazionali di Hockey Pista grazie alle due vittorie del weekend, vincendo matematicamente i due gironi della Zona 3. L’Under 13 giocherà le Finali a Follonica (GR) dal 1° al 4 giugno 2023 mentre l’Under 15 a Seregno dal 25 al 28 maggio 2023. I ragazzi più piccoli si sono imposti per 5-2 sulla seconda classificata Correggio firmando l’undicesima vittoria su undici partite. L’Under 15 (che gioca anche nel Campionato Under 17 dove è terza) si è imposta per 8-4 in casa della seconda classificata Modena conquistando la dodicesima vittoria su tredici gare. Miglior marcatori del weekend Simone Vivi per Under 13 e in Under 15, 3 per Carlalberto Ranati.

Una settantina di atleti hanno partecipato domenica al raduno di Minihockey e Percorsi organizzato dallo Scandiano con il valido aiuto di volontari e giocatori del settore giovanile che hanno permesso l’ottima riuscita della mattinata.

UNDER 13 – SCANDIANO – CORREGGIO = 5-2

Scandiano: Albicini, Dardanelli, Valentini E (C), Vivi S, Valentini D – D’Erchia, Ruggi, Valentini N, Onfiani, Depietri V – All. Ferretti

Correggio: Subazzoli, Vescovo (C), Bombardi, Mazzeranghi, Bouslama – Bianchi, Nizzoli, Clementi – All. Jara

Marcatori Scandiano: 4 goal Simone Vivi, 1 goal Nicolò Valentini

Marcatori Correggio: 1 goal Mazzeranghi, 1 goal Bouslama

UNDER 15 – MODENA – SCANDIANO = 4-8

Amatori Modena: Manzo (C), Malagoli, Ombelli, Malagoli, Messora – De Gennaro, Cristoni, Ferrari – All. Manfredini

Scandiano: Francia, Busani R (C), Ranati, Montanari, Montecroci – Barbieri S, Depietri R, Gilioli – All. Busani N

Marcatori Modena: 1 goal Cristoni, Malagoli, Ombelli, Messora

Marcatori Scandiano: 3 goal Carlalberto Ranati, 2 goal Riccardo Busani, 2 goal Stephan Montanari, 1 goal Tommaso Montecroci