Anche a Reggio Emilia la Giornata Nazionale Donazione e Trapianto organi e tessuti

Rosso come un cuore, che grazie a chi sceglie di donare può continuare a battere, rosso come la passione, la determinazione di fare una scelta consapevole e altruista. Non è un caso che sia stato scelto questo colore per illuminare il ponte di Calatrava a Reggio Emilia e tanti altri monumenti sparsi in tutta la regione Emilia-Romagna in occasione della Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di organi e tessuti che si celebra domenica 16 aprile.

L’iniziativa “#LecittàdelSì” del Centro Nazionale Trapianti in collaborazione con quello di riferimento regionale, con Anci e le Ausl sul territorio, si pone l’obiettivo insieme alla campagna social, di sensibilizzare sulla cultura della donazione rafforzando il coinvolgimento dei Comuni nella promozione della donazione di Organi, Tessuti e Cellule e del servizio di registrazione della volontà, in occasione del rilascio o del rinnovo della Carta d’Identità. I Comuni infatti contribuiscono alla raccolta dei consensi da parte dei cittadini con un apporto molto significativo.

Il 2022 è stato un anno record di donatori segnalati, che in regione sono stati 306 rispetto ai 278 del 2021, di cui 206 quelli effettivamente utilizzati rispetto ai 166 del 2021. Miglior risultato mai ottenuto in regione anche per l’attività di trapianto, con un totale di 516 – erano 493 nel 2021 – numeri anche a livello nazionale tra i più elevati. Bene anche i dati 2023: al 12 aprile sono 90 i donatori segnalati (+13 rispetto allo stesso periodo del 2022), 61 quelli utilizzati (+9), e calano del 3% le opposizioni. Aumentano anche i trapianti, con 153 effettuati nel 2023 (+16 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e i prelievi di cornee: 628 (126 in più).

“Nel corso degli anni – sottolinea il Direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione di Arcispedale Santa Maria Nuova e Ospedale Sant’Anna di Castelnuovo Monti, Annunziata Carrese Cirillo – la grande generosità dei nostri concittadini ha portato sempre più a un numero crescente di donazioni di organi e tessuti in tutto il territorio provinciale. La creazione di una rete provinciale ospedaliera della donazione, che ha preso vita già nel 2017, ha permesso di sensibilizzare gli operatori sanitari e la popolazione sul fatto che la donazione è un atto d’amore nei confronti di se stessi e degli altri. La formazione continua degli operatori sanitari nell’affrontare il tema della donazione è fondamentale. Il nostro pensiero e il nostro grazie va sempre alla sensibilità della nostra popolazione, pazienti e familiari che scelgono, anche già in vita, di donare come atto di generosità verso gli altri”.

In occasione della Giornata delle Donazione di Organi, Tessuti e Cellule: i canali web e social (Facebook e Instagram) di “Una Scelta Consapevole”, la campagna di comunicazione del Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia-Romagna, si stanno popolando già da qualche giorno di contenuti audio e video, volti a sensibilizzare alla donazione gli utenti, grazie alle testimonianze di donatori e trapiantati.