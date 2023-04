Domenica a Granarolo nell’Emilia spettacolo musicale su David Bowie

Domenica 16 aprile alle ore 17:00 presso il Teatro TAG di Granarolo nell’Emilia (Via S. Donato, 209/D), si terrà la data più importante dello spettacolo dedicato a David Bowie “Ashes to Ashes”, portato in scena dal collettivo artistico bolognese dei Bowie Dreams.

Questo spettacolo ha un duplice obiettivo: il primo e quello di proporre un percorso culturale sulla musica creata da David Bowie raccontando la possibile storia del Maggiore Tom Newton, basata sulle canzoni di uno dei più eclettici e importanti autori della storia del rock mondiale. Il secondo, più nobile, è quello di raccogliere fondi per Piccoli Grandi Cuori l’associazione che da oltre 25 anni sostiene e aiuta le persone con cardiopatie congenite e le loro famiglie dal momento della diagnosi e lungo tutto il percorso di cura, attraverso servizi di assistenza psicologica, supporto sociale e accoglienza.

Lo spettacolo ha una durata di circa un’ora e mezza.

Tutti i brani sono suonati dal vivo e interpretati alla voce da Bob Lobrano, uno dei più convincenti interpreti italiani di David Bowie. Le canzoni fanno parte di un racconto che si avvale di immagini video e di una voce narrante. L’organizzazione è a cura di Ice Rock Consulting srl che si occupa di divulgare la cultura in diversi ambiti, dalla musica al gelato artigianale di tradizione Italiana.