Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 13 aprile 2023

Cielo nuvoloso con una temporanea diminuzione della nuvolosità in mattinata per poi aumentare nuovamente. Sono previste precipitazioni che interesseranno progressivamente tutta la regione, più intense sul settore occidentale. Possibili deboli nevicate a quote superiori ai 1000 metri.

Temperature minime in lieve aumento con valori compresi tra 9 e 12 gradi. In diminuzione le massime con valori compresi tra i 14/16 gradi delle zone di pianura emiliane e i 17/19 gradi della Romagna. Venti moderati, occidentali sulle zone di pianura emiliane e sud-occidentali, con temporanei rinforzi, sui rilievi e sulla Romagna. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento, fino a mosso sotto costa e molto mosso al largo.

(Arpae)