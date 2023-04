Ciclovia del Sole, per lavori di manutenzione chiuso da domani al 14 aprile il tratto Camposanto-San Felice sul Panaro

Da domani 12 aprile a venerdì 14, verranno eseguiti dei lavori di manutenzione della Ciclovia del Sole nel tratto tra il Comune di Camposanto e il Comune di San Felice sul Panaro, lungo il tracciato sull’ex sedime ferroviario.

Per eseguire in sicurezza i lavori, si rende necessario impedire il passaggio per l’intero periodo dall’ingresso di Camposanto all’uscita di via Borgo in Comune di San Felice.

PERCORSO ALTERNATIVO da Camposanto a San Felice sul Panaro (vedi mappa)

– Raggiungere la ciclabile sull’argine Nord del fiume Panaro e procedere in direzione est fino alla località Ca’ de Coppi (circa 3,5 km)

– Raggiungere la strada provinciale SP 2, girare a destra e percorrerla fino all’incrocio con via Panaria Est.

– Attraversare la SP 2 con prudenza e proseguire lungo via Dogaro

– Giunti all’intersezione a T, girare a sinistra percorrendo sempre via Dogaro

– Girare a destra e percorrere via Spinosa

– Girare a sinistra e proseguire su via Vallicella

– All’intersezione con via Bassa, girare a destra e proseguire su via Bassa

– Giunti alla rotonda, attraversare la Strada Provinciale di Correggio (sono presenti strisce pedonali) e proseguire su via Bassa raggiungendo via Borgo, da cui prosegue il percorso dell’Eurovelo 7.