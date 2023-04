A1 Milano-Napoli: chiusura tratto tra il bivio con la A58 TEEM e Fidenza verso Bologna

Poco dopo le ore 17:00, sulla A1 Milano-Napoli, la temporanea chiusura del tratto tra la complanare di Piacenza sud e Fidenza in direzione di Bologna è stata anticipata a partire dal bivio con la A58 Tangenziale Est Esterna di Milano, lungo la quale il traffico viene obbligatoriamente deviato per chi da Milano è diretto verso Bologna.

Tale provvedimento di chiusura si è reso necessario a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 78, nel quale un mezzo pesante si è intraversato sulla carreggiata, disperdendo parte del carico costituito da blocchi di acciaio, e a seguito del quale una persona ha perso la vita.

Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo incidentato, a cui seguiranno le necessarie attività di ripristino della pavimentazione e di pulizia del piano viabile.

Attualmente (18:00) in direzione di Bologna, si registrano 5 km di coda in corrispondenza del luogo dell’evento, dove il traffico transita su una corsia, 13 km di coda per la deviazione obbligatoria sulla A21 e 5 km di coda per la deviazione obbligatoria sulla TEEM.

Tutti i veicoli che sono in viaggio e si trovano all’interno del tratto chiuso, verranno obbligatoriamente deviati sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Brescia, dove potranno proseguire lungo la A4 Milano-Brescia verso Venezia e tornare sulla A1 percorrendo la A22 Brennero-Modena.

Per chi da Milano è diretto verso Bologna, si consiglia di prendere la A58 TEEM, percorrere la A35 BreBeMi, proseguire lungo la A4, per poi prendere la A22 in direzione di Modena e rientrare in A1.

Per i soli mezzi leggeri si consiglia di anticipare l’uscita a Basso Lodigiano, percorrere la SS9 “Via Emilia” e rientrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola.