Inaugurata a Reggio Emilia l’Aula “Artigianelli” di Palazzo Baroni

Grazie alla preziosa donazione della famiglia Lugli Paguni, Unimore ha potuto trasformare la ex cappella del Seminario, oggi Palazzo Baroni sede del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, in un una ampia sala conferenze che può contenere oltre 220 persone a sedere.

L’Aula intitolata Artigianelli, in ricordo del Pio Istituto Artigianelli, fondato da don Zefirino Iodi nel 1913 a Reggio Emilia come centro di attività socio-assistenziali e educative per i minori, oggi porta la targa commemorativa della donazione fatta da Mauro Lugli e Ilda Paguni in memoria di Rodolfo Paguni psicologo e psicoterapeuta di rinomata fama, oltreché un apprezzato e originale studioso.

“A nome mio personale e di tutto l’Ateneo – commenta il Magnifico Rettore Unimore, prof. Carlo Adolfo Porro – desidero esprimere la mia sincera gratitudine alla famiglia Lugli Paguni per la generosa donazione che ha permesso la realizzazione della nuova sala conferenze di Palazzo Baroni. Grazie a questo importante sostegno, infatti, abbiamo potuto creare un’infrastruttura di eccellenza per la didattica e la ricerca, contribuendo in modo significativo al progresso e allo sviluppo della nostra Università. Sono certo che la generosità dimostrata da Mauro Lugli e Ilda Paguni lascerà un segno duraturo e ispirerà le future generazioni di studenti, studentesse e docenti.”

“Mi unisco al ringraziamento già formulato dal Magnifico Rettore, prof. Carlo Adolfo Porro, – afferma la Direttrice del DESU prof.ssa Annamaria Contini – per esprimere a mia volta i sentimenti di profonda gratitudine dell’intero Dipartimento di Educazione e Scienze Umane nei confronti della famiglia Lugli Paguni, che ricorda in questo modo il prof. Rodolfo Paguni, apprezzato e originale studioso anche nell’ambito della psicologia dello sviluppo, una disciplina molto importante all’interno dei nostri Corsi di studio. Attraverso la loro donazione, Mauro Lugli e Ilda Paguni hanno permesso di rendere l’Aula “Artigianelli” una sala conferenze non solo moderna e attrezzata, ma anche bella e confortevole. Siamo felici che i nostri studenti e le nostre studentesse possano usufruire di uno spazio come questo, che favorisce l’apprendimento e l’ascolto: un ambiente dove è piacevole incontrarsi ed entrare in relazione con altre persone”.

RODOLFO PAGUNI

Il prof. Rodolfo Paguni, nato nel 1939 a Udine, è stato uno psicologo e psicoterapeuta di rinomata fama, oltreché un apprezzato e originale studioso. Ha svolto la sua attività di ricerca, clinica e didattica presso università straniere (Università di Lovanio e Maudsley Hospital di Londra) e italiane (Università di Bologna e Università di Modena e Reggio Emilia). I suoi principali campi di interesse sono stati la psicogeriatria, la psicologia sociale e la psicologia dello sviluppo. L’instancabile attività di studio e di ricerca è testimoniata da oltre 50 pubblicazioni edite da case editrici nazionali ed internazionali. È mancato all’affetto dei suoi cari, amici e colleghi il 24 novembre 2011. Oltre che per le doti di studioso e ricercatore, il prof. Paguni è ricordato da molti per la piacevolezza umana e per la curiosità e apertura culturale, approfondita con numerosi viaggi, circa pratiche oggi sempre più valorizzate in salute mentale quali la meditazione, la mindfulness, lo yoga.

Aula Artigianelli

L’aula “Artigianelli” si chiama così in memoria del Pio Istituto Artigianelli, fondato da don Zefirino Iodi nel 1913 a Reggio Emilia come centro di attività socio-assistenziali e educative per i minori/giovani. Un progetto culminato, negli anni Sessanta, con la nascita di una scuola al Belvedere. Nell’aula è presente una statua che raffigura la persona di don Zefirino Iodi.