Riforma Sanitaria in Italia: il 21 marzo a Medicina un confronto su DM 77/22 e DdL Autonomia Differenziata

Esaminare le implicazioni giuridiche, amministrative e organizzative delle riforme legislative in atto, particolarmente rilevanti per il settore della sanità pubblica: sarà questo l’oggetto del seminario, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva di Unimore, che si terrà martedì 21 marzo 2023, dalle ore 11.00, presso l’Aula CS1.1 del Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il momento di studio, intitolato “Profili giuridici e nuovi assetti normativi nella riforma sanitaria: focus sul DM 77/22 e il DdL di Autonomia Differenziata“, vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui il Prof. Eduardo Gianfrancesco, Ordinario di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza Unimore, e la Dott.ssa Romana Bacchi, Direttore Sanitario dell’Ausl di Modena.

Dopo i saluti istituzionali del Prof. Giorgio De Santis, presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e del Prof. Marco Vinceti, Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva di Unimore, il Prof. Eduardo Gianfrancesco relazionerà sui profili giuridici dei recenti provvedimenti di riforma sanitaria, analizzando in particolare il Decreto Ministeriale 77/22 e il Disegno di Legge di Autonomia Differenziata. Il suo intervento si concentrerà sull’analisi delle implicazioni legali e delle possibili ripercussioni sul sistema sanitario nazionale, mettendo in luce le principali sfide e le opportunità che emergono da questi nuovi provvedimenti.

La Dott.ssa Romana Bacchi, Direttore Sanitario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, parlerà dei nuovi assetti normativi di sanità pubblica e delle prospettive ed iniziative presso l’AUSL di Modena, fornendo un quadro esaustivo delle possibili evoluzioni e delle strategie per affrontare efficacemente le novità introdotte dalle riforme legislative.

Il Prof. Tommaso Filippini, della Sezione di Sanità Pubblica del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, trarrà le conclusioni del seminario, sottolineando l’importanza di un approccio multidisciplinare e di una stretta collaborazione tra professionisti del settore.

“L’attuale contesto di riforma sanitaria in Italia – commenta il Prof. Tommaso Filippini – richiede un’analisi approfondita e un dialogo costante tra tutti gli attori coinvolti nel settore. Il seminario rappresenta un’occasione di confronto e riflessione sulle implicazioni dei nuovi provvedimenti legislativi. Siamo convinti che un approccio multidisciplinare e una stretta collaborazione tra esperti del settore possano essere la chiave per affrontare al meglio le sfide che questi cambiamenti normativi comportano, garantendo al contempo un’assistenza sanitaria di qualità e un’ottimizzazione delle risorse disponibili. La partecipazione di professionisti di alto livello, come il Prof. Eduardo Gianfrancesco e la Dott.ssa Romana Bacchi, rappresenta un valore aggiunto per il dibattito e la condivisione di esperienze e conoscenze indispensabili per il futuro del nostro sistema sanitario pubblico”

Il seminario sarà aperto a studenti, professionisti del settore sanitario, docenti universitari e a tutti coloro che sono interessati a comprendere meglio le implicazioni delle recenti riforme in ambito sanitario.