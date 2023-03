Cinema e audiovisivo in Emilia-Romagna, dalla Regione nuovo sostegno ai festival e alle rassegne dedicati

Un pacchetto complessivo da 500mila euro per sostenere festival e rassegne annuali, dedicati al cinema e all’audiovisivo, su tutto il territorio regionale. Dopo i bandi per la produzione e lo sviluppo di opere audiovisive, la Regione conferma il proprio aiuto alla realizzazione di festival e rassegne dedicati a quest’importante settore.

Via libera, quindi, al nuovo bando, che riguarderà eventi realizzati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di quest’anno in Emilia-Romagna; bando che non esaurisce l’investimento della Regione sulla rete dei festival, ma si affianca al sostegno diretto alla Cineteca anche per il Cinema Ritrovato, e ai contributi ai soggetti che nel 2021 hanno “vinto” un bando rivolto a progetti triennali (Biografilm, Porretta, Concorto, Sedicicorto, Ravenna Nightmare).

Chi può partecipare al bando e a quali condizioni

Possono partecipare, dunque, festival e rassegne annuali. I festival annuali sono le manifestazioni di rilievo regionale e nazionale che propongono una programmazione di qualità della produzione cinematografica attraverso una selezione di opere in concorso.

Per richiedere un finanziamento, i progetti nel 2023 devono essere giunti almeno alla terza edizione (anche non realizzati in anni consecutivi).

I costi di realizzazione devono raggiungere un minimo di 30mila euro, il programma dev’essere articolato in almeno 3 giornate consecutive di programmazione con non meno di 10 proiezioni. Il contributo regionale minimo previsto dal bando per questa categoria è di 8mila euro.

Per quanto riguarda le rassegne annuali, sono quelle caratterizzate da una programmazione di qualità, diffusa, che propone opere audiovisive selezionate sulla base di una tematica o una finalità specifica. Anche in questa tipologia possono essere finanziate dal bando le rassegne giunte nel 2023 almeno alla terza edizione, anche non in anni consecutivi. I costi totali devono essere di almeno 25mila euro, avere un deficit tra costi e ricavi di almeno 5 mila euro e una programmazione che comprende non meno di 10 proiezioni. Per questa tipologia il contributo regionale minimo è di 5mila euro.

Modalità e tempi di presentazione della domanda

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda scegliendo, in alternativa tra le tipologie previste, festival annuali o rassegne annuali, per un cofinanziamento minimo pari al 50% del costo totale. Possono presentare progetti i soggetti pubblici o privati (enti del Terzo settore, Comuni e Unioni di comuni, imprese, cooperative) attivi nel settore del cinema e dell’audiovisivo e che abbiano sede legale – o un’unità operativa – sul territorio regionale, al momento della richiesta di liquidazione del contributo. Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo https://cinema.emiliaromagnacultura.it/it/.

Per quanto riguarda la domanda di contributo, dovrà essere inoltrata esclusivamente sulla piattafoma Sib@c dedicata ai bandi dell’assessorato alla Cultura e del Paesaggio. L’invio, per tutte le tipologie di progetto, dovrà avvenire dalle ore 16 dell’8 marzo fino alle ore 16 del 7 aprile 2023. Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail a: filmcom@regione.emilia-romagna.it.