Al via a Vignola lavori di asfaltatura per 300mila euro

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, partono i lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento dell’asfalto in alcuni tratti stradali ammalorati del territorio comunale. L’Amministrazione di Vignola, nel 2022, aveva destinato a questo scopo ben 300mila euro. Nel novembre scorso, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Zaccaria Costruzioni di Montese. Passato il periodo invernale, da lunedì 6 marzo iniziano i cantieri. Si comincia con il completo rifacimento di un tratto di via Trinità, quello compreso tra i civici 1/1 e 3/5. Il tratto in questione rimarrà chiuso al traffico veicolare fino a venerdì 10 marzo, con possibili disagi per la circolazione. Tutte le attività imprenditoriali che si affacciano sul tratto interessato dal cantiere sono state già avvertite. Si procederà al rifacimento completo del fondo, della pavimentazione stradale e dei cordoli, per un costo complessivo di 90mila euro.

Una volta conclusi i lavori su via Trinità, si procederà con i lavori di asfaltatura di via delle Scienze, laterale di via dell’Agricoltura, e di un tratto di via delle Arti. A seguire, è previsto un intervento di risanamento di un tratto di via per Sassuolo, in corrispondenza con l’incrocio con via Venturina, di fronte all’azienda Fabbri. Infine, l’ultimo intervento previsto è quello su un tratto di via Sassoccia, a Campiglio, partendo da via per Castelvetro in direzione via Bressola. Se il meteo si mantiene stabile, i cantieri dovrebbero concludersi nel giro di una quarantina di giorni.

“Si tratta di interventi importanti non di sola asfaltatura, ma di risanamento dei tratti stradali interessati dai cantieri – conferma la sindaca di Vignola Emilia Muratori – Come Amministrazione, nel 2022, avevamo destinato a questi interventi ben 300mila euro del bilancio comunale. Purtroppo, l’incremento consistente del costo dei materiali penalizza il numero di interventi che possiamo concretamente realizzare con una somma comunque ingente. Le segnalazioni che ci sono arrivate dai cittadini, nel corso di questi mesi, sono state tutte prese in carico dagli uffici competenti e saranno realizzate, nel tempo, compatibilmente con le risorse disponibili. Infatti anche nel bilancio 2023, come Amministrazione, abbiamo stanziato altri 300mila euro per la manutenzione delle strade cittadine”.