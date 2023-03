“AI unplugged”: il 3 marzo Unimore e imprese insieme per fare il punto sull’ingegneria dell’intelligenza artificiale

Il laboratorio AImageLab del Dipartimento di Ingegneria “ Enzo Ferrari” , componente del centro AI Research and Innovation (AIRI) della Rete ad Alta Tecnologia della Regione Emilia Romagna, propone una giornata di discussione e di presentazione al territorio delle iniziative in atto sull’intelligenza Artificiale ed in particolare della collaborazione con NVIDIA e della nuova Laurea Magistrale in “Artificial Intelligence Engineering”, in inglese, che attivata dal prossimo Anno Accademico, è unica nel suo genere proprio per la sua genesi nella cooperazione scienza-impresa.

Il programma della giornata, che si terrà venerdì 3 marzo presso la sala eventi del Tecnopolo di Modena (Via Vivarelli, 10), dopo gli interventi istituzionali del Magnifico Rettore Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro, e dell’Assessore Regionale alle Politiche Produttive, Dott. Vincenzo Colla, prevede un fitto programma di approfondimenti: alle 9.30 Fredric Pariente, EMEA Director di NVIDIA parlerà dei tre anni dal lancio di NVAITC Italy, un programma per abilitare e accelerare i progetti di ricerca sull’IA in Italia, concentrando competenze e risorse su specifici progetti di ricerca, e, più in generale, della collaborazione tra Unimore e NVIDIA.

Alle 9.50, nel corso della tavola rotonda “Se AI fosse un libro: l’intelligenza artificiale e le sue narrazioni”, si confronteranno la Prof. Rita Cucchiara e il Prof. Franco Zambonelli di Unimore e l’Ing. Fabio Ferrari, Ceo di Ammagamma.

Alle 10.45 l’Ing. Stefano Alletto, Senior Computer Vision/Machine Learning Engineer di Apple, porterà la sua testimonianza di alumnus approdato in Silicon Valley e mostrerà come le tecnologie di Unimore sono ora in Apple Labs.

La sessione finale, che prevede due spotlight tecnici su ChatGPT (a cura di Michele Flannino, Principal AI Scientist di Prometeia) e Leonardo labs (a cura di Alessandro Nicolosi, Head of AI Research Area of Leonardo labs), sarà preceduta dalla presentazione del nuovo Corso di Laurea Magistrale in “Artificial Intelligence Engineering”.

Da alcuni anni in Italia si stanno aprendo iniziative di formazione universitaria nell’ambito della Intelligenza artificiale nella Classe di Laurea dell’Informatica e della Ingegneria Informatica. In un tale contesto, questo nuovo Corso di Laurea Unimore (attivo dall’A.A. 2023/2024) è il primo in Italia a focalizzarsi espressamente nell’Ingegneria dell’intelligenza Artificiale e nella progettazione di sistemi informatici intelligenti.

Il programma del corso è stato definito con le imprese del territorio, con referenti di Confindustria e di altre associazioni industriali e grazie a numerosi incontri che da tre anni si sono organizzati tramite la AI Academy, al fine di definire priorità ed aspettative delle imprese nazionali ed internazionali e creare, quindi, una iniziativa, come riportata dal titolo dell’evento, di “Ingegneria dell’intelligenza artificiale, un nuovo corso accanto all’impresa.”

La seconda peculiarità è la sua struttura, completamente in lingua inglese, organizzata in due curricula: il primo sarà “Large Scale AI”: esso approfondirà le iniziative di Intelligenza Artificiale di oggi e domani, anche considerando le grandi sfide dell’HPC, che trova in Italia, presso il Cineca, uno delle sue espressioni migliori. Unico esempio a livello nazionale, alcuni ricercatori di NVIDIA saranno tra i docenti del corso e sarà possibile avere la certificazione dell’azienda direttamente frequentando la Laurea Magistrale.

L’altro curriculum di “AI applications” nasce per le applicazioni prioritarie nel nostro territorio e, in particolare, della robotica e della bioinformatica, considerando le esigenze del mondo manifatturiero e della salute.

Un Corso che guarda al futuro e anche alle future collaborazioni interdisciplinari con il mondo della fisica (con corsi di Quantum Computing) e della Medicina (con un corso di Neuroscienze). L’obiettivo è quello di formare i nuovi AI Engineers, che attualmente costituiscono una delle categorie di professionisti più ricercate, attraverso un approccio fortemente internazionale ma che, al contempo, possano rimanere nel territorio, all’interno delle aziende che già operano in questo settore.

NVIDIA è la “AI Company” più famosa al mondo, che da anni fornisce il potenziale di calcolo di GPU per tutti i sistemi che sviluppano AI, dai centri HPC (come in Leonardo al CINECA) ai sistemi embedded usati in Automotive e nella Robotica. A Modena è attiva una stretta collaborazione con questa azienda grazie ad una convenzione triennale del Nvidia AI Technical center, nell’ambito del progetto nazionale di AI Nation, coordinato dal CINI, che ha permesso di sviluppare assieme attività di ricerca di grandissima rilevanza internazionale.

In particolare sono stati coorganizzati workshop scientifici in Italia, Usa ed Israele, e il lavoro realizzato tra i ricercatori Aimagelab ed NVIDIA, assieme alle risorse del supercalcolo del Cineca, ha permesso di sviluppare modelli innovativi di analisi e generazioni di immagini e linguaggio, pubblicati nei più grandi consessi scientifici internazionali. Il tema dell’analisi e riconoscimento delle persone nei video, inoltre, è stato reso concreto anche con una collaborazione con Nvidia Research e ha portato allo sviluppo di nuove metodologie privacy-preserving di analisi delle persone, applicate poi in ambito di sicurezza (anche grazie a finanziamenti Regionali). Queste tecnologie chiamate Inter-homines hanno permesso la creazione di una Startup accademica GoatAI e alla realizzazione di diversi brevetti assieme ad Unimore.

AImagelab. Da più di vent’anni questo importante laboratorio (www.aimagelab.ing.unimore.it) si occupa di ricerca scientifica all’avanguardia nell’ambito dell’Intelligenza artificiale, delle sue discipline teoriche (Visione Artificiale, Machine Learning, Intelligent IoT, Robotica Cognitiva, Multimedia Processing, Large-scale AI) e delle sue applicazioni in ambito industriale manifatturiero, nella sicurezza dei cittadini, fino alle digital humanities, alla salute e alla medicina.

Ad AImagelab operano ora cinque Docenti Unimore (Rita Cucchiara, Elisa Ficarra, Costantino Grana, Simone Calderara e Roberto Vezzani), sette Ricercatori e Ricercatrici (Lorenzo Baraldi, Enver Sangineto, Marcella Cornia, Federico Bolelli, Silvia Cascianelli, Angelo Porrello, Vittorio Cuculo) e più di trentacinque studenti e studentesse Phd, assegnisti di ricerca e collaboratori di progetti di ricerca finanziati da Fondazione di Modena, MUR, Regione Emilia-Romagna, Progetti Europei ed ora anche dal PNRR.

Aimagelab è attiva in diversi progetti industriali, anche grazie alla presenza del centro AIRI ( AI Research and Innovation) accreditato dalla Regione Emilia-Romagna ed operante nei Clust-ER; negli ultimi tre anni sono stati sviluppati progetti di ricerca ed innovazione di rilievo con aziende del territorio quali, per citarne solo alcune, Florim, Ferrari, Tetrapak, IMA, YooxNetAPorter, DigitalDesign e DataLogic. Aziende italiane cofinanziano Dottorati di ricerca (come Leonardo, Prometeia, Ayxon, Ammagamma e Altilia) e forti sono le collaborazioni internazionali come con Panasonic, Facebook e Toyota, soprattutto nell’ambito della Rete Europea ELLIS (European Labratory of Learning and Intelligent Systems) di cui Modena è una delle quaranta Unit distribuite in tutta Europa. Il Laboratorio Aimagelab nel 2023 è attivo in cinque progetti europei, quattro progetti PNRR, due progetti PRIN, un European DIH e diversi progetti industriali,

Aimagelab ed AIRI collaborano attivamente con le iniziative della Regione Emilia Romagna grazie ad un finanziamento ottenuto nel 2018 che sta portando alla realizzazione di un nuovo edificio per l’Intelligenza Artificiale. È stata avviata, inoltre, una iniziativa con le imprese tramite la AI Academy (https://www.aiacademy.unimore.it/) di formazione aziendale post-laurea, concretizzatosi in due scuole di successo “Deep Learning” e “Visione artificiale” nel progetto di “Advanced School on AI” Finanziato dalla Regione.

L’evento sta già raccogliendo molte adesioni: sono più di 70 le aziende e oltre 150 studenti studentesse che si sono registrati per partecipare a questo momento di discussione che si propone di favorire l’innovazione, la Ricerca e la ricerca di soluzioni a numerose sfide sociali.

La Giornata è co-organizzata da AImagelab Unimore e da Ammagamma, con il sostegno di Confindustria Emilia ed il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto “Advanced Schools in AI”.

La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito.

https://www.aiacademy.unimore.it/ai-unplugged/