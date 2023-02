Turismo, gli operatori dalla Slovenia in visita a Maranello

La Slovenia incontra il sistema turistico di Maranello e dintorni. Una delegazione di operatori turistici sloveni ha visitato Maranello nella giornata di venerdì 24 febbraio: accolto in Municipio dal sindaco Luigi Zironi e dall’assessora Mariaelena Mililli, il gruppo composto da rappresentanti di aziende della ricettività – dagli alberghi alle terme – e delle istituzioni slovene ha trascorso alcune ore in città, per conoscere alcune delle attrazioni e delle ricchezze del territorio.

A guidare la delegazione Aljosa Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia. Presenti anche gli assessori al turismo di Fiorano Modenese (Morena Silingardi) e Formigine (Corrado Bizzini), Comuni che insieme a Maranello, Frassinoro, Prignano, Palagano e Montefiorino costituiscono il sistema turistico Maranello Plus. Un incontro informale che ha permesso di avviare un primo contatto tra le due realtà territoriali, nella prospettiva di approfondire le potenzialità legate al turismo da e verso la Slovenia. A incorniciare la giornata per gli ospiti sloveni una passeggiata nel territorio di Maranello, per ammirare luoghi e punti di interesse, dalla Biblioteca Mabic progettata da Arata Isozaki alla visita guidata al Museo Ferrari – sede dello IAT Terra di Motori, punto di riferimento del distretto per il turismo – dalla Strada della Storia all’ingresso storico dell’azienda del Cavallino Rampante, per concludere con un pranzo a base di prodotti tipici.