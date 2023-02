Formigine: con la variazione di bilancio entrano risorse per alloggi sociali, impianti fotovoltaici, giochi nei parchi, nuove asfaltature

Si è tenuto ieri sera (23 febbraio) il Consiglio comunale di Formigine, che ad inizio lavori ha ratificato la variazione di bilancio urgente con cui si aggiungono circa 2 milioni di euro all’avanzo presunto 2022.

Con queste risorse in particolare entrano in programmazione come nuovi interventi principali l’acquisto degli alloggi ex Caser per 420mila euro, 330mila euro per due impianti fotovoltaici (sostituzione sede comunale e cimitero di Formigine), nonché circa 300mila euro per il rifacimento completo dell’area giochi del parco di Villa Gandini.

L’attuale parco giochi verrà spostato verso sud per distanziarlo maggiormente dal parcheggio; fornendo in questo modo anche un’area sosta dedicata alle biciclette, a sottolineare l’importanza della mobilità sostenibile. I lavori verranno realizzati nell’ottica dell’inclusione e della sostenibilità; a corredo, è prevista l’installazione, oltre che di nuovi giochi, anche di telecamere e un nuovo impianto di illuminazione.

Altro intervento significativo che entra in programmazione, la realizzazione di parcheggi e area per camper presso il Parco dello Sport.

Si segnalano inoltre circa 250mila euro di risorse aggiuntive per gli asfalti e 60mila euro per l’acquisto di nuove fototrappole e rilevatori per incidenti stradali.

Anticipato poi al 2023 l’intervento di miglioramento energetico della palestra Ascari di Casinalbo, originariamente previsto per il 2024.

Oltre all’aggiornamento dei conti comunali, il consiglio ha approvato tre mozioni. La prima mozione verteva sulla “istituzione della commissione antimafia nella XIX legislatura parlamentare e la sua trasformazione in permanente”: con questo atto approvato all’unanimità si impegnano gli amministratori “a farsi portavoce di una missiva da inoltrarsi ai parlamentari deputati senatori eletti nella circoscrizione di Modena, al Presidente della Camera dei deputati, al presidente del senato della Repubblica della necessità di accelerare i tempi della discussione dei ddl affinché sia istituita al più presto la commissione bicamerale speciale di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre organizzazioni criminali”.

La seconda mozione approvata riguarda il “ripristino del fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane nella legge di bilancio 2023”, e con questo documento il Consiglio chiede all’Amministrazione di “farsi parte attiva finché nei prossimi iter parlamentari di variazione della legge di bilancio 2023 venga integralmente ripristinato il finanziamento del fondo” in oggetto, nonché di “farsi portavoce per lo sviluppo e la presentazione di ulteriori progetti di potenziamento ciclopedonale volte a raccogliere questi fondi per la municipalità di Formigine”.

Terza e ultima mozione approvata quella a tema “sblocco dei crediti legati ai bonus edilizi e sostegno alle imprese e ai cittadini”, con cui il Consiglio impegna la Giunta a verificare quale sia la situazione delle imprese e cittadini formiginesi in relazione al problema della cessione dei crediti legati al superbonus 110%, e ai bonus fiscali minori in genere, nonché ad attivarsi in particolare presso il Consiglio regionale e il Parlamento affinché vengano valutati (con il coinvolgimento delle associazioni di categoria interessate) e adottati provvedimenti urgenti da parte del Governo per sostenere le imprese e le famiglie nell’iter di cessione dei crediti di imposta al fine di evitare liquidazioni giudiziarie, fallimenti e gravi situazioni di carenza di liquidità.