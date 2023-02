Parte la riqualificazione di via Vittorio Veneto a Formigine

È stato presentato nella serata di ieri il progetto di riqualificazione di via Vittorio Veneto, nell’ambito più ampio della riqualificazione di tutto il centro storico partita dalla piazza del castello. L’Amministrazione comunale ha incontrato una rappresentanza di cittadini, residenti e commercianti della zona per concordare tempi e modalità di avvio del cantiere.

I lavori inizieranno nella giornata di lunedì 27 febbraio ad opera di Hera che preventivamente ai lavori di pavimentazione provvederà a sostituire i sottoservizi riguardanti le reti idriche e del gas presenti lungo il tracciato stradale.

Ultimata questa prima fase approssimativamente intorno alla metà di aprile l’intervento proseguirà in analogia con quanto già fatto nelle scorse annualità lungo via Trento Trieste attraverso la posa di pavimentazione in trachite e pietra d’Istria fino all’intersezione con la via Marconi.

L’intervento sarà ulteriormente arricchito da una nuova pubblica illuminazione ed elementi di arredo urbano tra cui piantumazioni in vaso e panchine.

“È un intervento di riqualificazione che si pone sul solco di quelli già completati – spiega l’Amministrazione comunale – ed ha l’obiettivo di rendere ancora più funzionale e attrattivo il nostro centro storico. Abbiamo programmato le opere affinché per la stagione estiva i lavori saranno completamente ultimati salvo imprevisti metereologici”.

Ultimati i lavori verrà estesa l’area pedonale di cui via Vittorio Veneto farà parte, anche se verrà comunque garantito ai residenti e commercianti l’ingresso per carico e scarico.