Consiglio comunale del 23 febbraio al castello di Formigine

Si terrà domani, giovedì 23 febbraio, la seconda seduta del 2023 del Consiglio comunale di Formigine presso il castello di piazza Calcagnini. Verranno sottoposti al voto una variazione di bilancio con gli atti connessi (tre delibere complessivamente).

Nella seconda parte della seduta saranno discusse tre mozioni proposte dai gruppi consiliari su istituzione della commissione parlamentare antimafia, immediato ripristino del fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, e su sblocco dei crediti legati ai bonus edilizi e sostegno alle imprese e ai cittadini. I lavori inizieranno alle 20.30 e come di consueto saranno trasmessi in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione di recente installazione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.