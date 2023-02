La Notte dei racconti a Castelnovo di Sotto in biblioteca e nelle scuole del paese

Quindici punti di lettura nelle scuole del paese e in biblioteca, 48 genitori volontari lettori, oltre 700 bambini potenzialmente coinvolti. Questi i numeri della “Notte dei racconti“ a Castelnovo di Sotto.

Tutti insieme, adulti e bambini, si riuniranno attorno a storie, avventure ed emozioni da leggere, narrare e ascoltare per riscoprire il valore e la magia del racconto, in un moltiplicarsi di voci che come stelle accenderanno la notte.

L’appuntamento sarà venerdì 24 febbraio e il tema di quest’anno sarà “Le fiabe sono vere”.

Per i piccoli di 1 e 2 anni il ritrovo sarà in biblioteca alle ore 20.30.

Per i bimbi di 4 e 5 anni l’iniziativa si svolgerà nelle scuole dell’Infanzia Girasole-Palomar e Villa Gaia, sempre alle 20.30.

Per i bambini dai 6 ai 10 anni il ritrovo sarà alla scuola primaria (con ingresso dal Cep), alle ore 21.

Il consiglio è portare un comodo cuscino e una tazza per guastare la camomilla che sarà accompagnata da un biscotto della buonanotte.

La grande lanterna delle pagine scritte da Italo Calvino, a 100 anni dalla sua nascita, illuminerà l’iniziativa: un rito festoso, collettivo, diffuso in ogni casa e luogo aperto alle storie.

Come suggerisce Calvino: “Le fiabe sono, prese tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine fino a noi”.