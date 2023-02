“Mi ricarico col sole” alle Salse di Nirano

Il Comune di Fiorano Modenese aderisce anche quest’anno alla campagna di sensibilizzazione “M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2, con una iniziativa sulla sostenibilità energetica e le fonti rinnovabili, proposta alla Riserva naturale delle Salse di Nirano

Sabato 18 febbraio, dalle ore 15.00 a Cà Rossa, un percorso tra natura e tecnologia, porterà alla scoperta di come il sole sia essenziale per la sopravvivenza e come possa essere utilizzato da tutti gli esseri viventi, uomo compreso, per creare energia. Con un pannello fotovoltaico interattivo si potrà sperimentare la potenza del sole per creare elettricità.

La Riserva naturale delle Salse di Nirano è da sempre attenta alla sostenibilità e al risparmio energetico; nel 2007 al Centro Visite Cà Tassi è stato installato un impianto fotovoltaico, corredato da un display di visualizzazione dati, capace di informare circa l’energia elettrica prodotta e la quantità di anidride carbonica non immessa in atmosfera.

L’attività, proposta dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con Ecosapiens e la Lumaca, è gratuita, con prenotazione obbligatoria tramite from online sul sito del turismo del Comune di Fiorano Modenese o sulla pagina fb della Riserva.

Per informazioni è possibile scrivere alla mail salse.nirano@fiorano.it o chiamare i numeri 0522 343238 e 342 8677118

Il prossimo appuntamento in Riserva sarà domenica 5 marzo alle ore 16.30 con la visita guidata gratuita ai ‘vulcani di fango’.