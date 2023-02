URP al servizio dei cittadini fioranesi

Nel 2022 sono stati 7.616 gli accessi (fisici, telefonici e tramite email) all’Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico del Comune di Fiorano Modenese con una media giornaliera di 26 utenti al giorno e 635 al mese.

I mesi di attività più intensa sono stati marzo e maggio 2022 con una punta di 821 richieste. Rispetto all’anno precedente l’attività dello sportello è aumentata di circa il 29%, ma il raffronto deve tenere conto della pandemia da Covid 19 che, nella prima parte dello scorso anno, limitava ancora gli accessi agli sportelli comunali, anche solo per prudenza da parte delle persone.

L’URP rappresenta il front office del Comune di Fiorano Modenese, a cui i cittadini si rivolgono, in prima battuta, per avere informazioni di vario tipo, anche non riguardanti l’Ente, per orientarsi tra i servizi e per segnalare disagi.

E’ aperto al pubblico, senza appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30. Negli orari d’ufficio risponde al numero 0536 833239 e alla mail info@fiorano.it e si trova al pianoterra del Municipio in piazza Ciro Menotti, 1.

Nel 2022 sono state quasi 1.000 le richieste di informazioni relative a servizi di anagrafe e stato civile, ad esempio come fare per ottenere il passaporto, la carta d’identità elettronica o cambiare residenza. Richieste in aumento di circa il 28% rispetto al 2021; 206 persone si sono informate su elezioni e tessere elettorali. In diminuzione invece le richieste per lampade votive e loculi (183).

Oltre 500 cittadini hanno chiesto info generiche per TARI e IMU, in particolare nei mesi di invio dei bollettini e oltre 260 per la raccolta rifiuti e per le isole ecologiche.

Nei primi mesi dell’anno ci sono state parecchie richieste di numero telefonici e orari relative al punto vaccinale Ausl di Fiorano Modenese (101) e, durante tutto l’anno, molti (310) hanno chiesto recapiti e orari di apertura degli uffici comunali. Informazioni che, ricordiamo, sono disponibili e aggiornate sul sito del Comune di Fiorano Modenese nella sezione ‘Uffici’.

Buona parte dell’attività dell’URP nell’anno 2022 ha riguardato poi le segnalazioni relative al decoro urbano di strade, verde ed edifici pubblici, manutenzioni varie sono state raccolte e inserite dall’operatore nel sistema Rilfedeur ed inviate agli uffici comunali competenti per la risposta al cittadino. Tra sportello, mail, telefono e app gratuita attiva h24, nel 2022 sono state 1.372 le segnalazioni gestite dai servizi comunali.

L’URP è anche uno dei 4 punti del Comune di Fiorano Modenese dove è possibile completare la procedura per ottenere lo SPID, l’identità digitale che consente di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, senza spostarsi da casa. Nel 2022 sono stati 60 gli SPID completati con il riconoscimento de visu. L’URP ha anche fornito informazioni su come attivare la richiesta presso i provider autorizzati (174 casi).

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico è inoltre possibile prendere appuntamento per il servizio a tutela dei consumatori offerto dal Comune di Fiorano Modenese, tramite Federconsumatori, il lunedì pomeriggio. Un’opportunità apprezzata, nel 2022 145 cittadini hanno chiesto informazioni o preso appuntamento con il consulente.

Infine all’URP vengono fornite informazioni sulle bellezze artistiche e naturalistiche del territorio e distribuite pubblicazioni di vario genere.

“La fiducia dei cittadini verso le istituzioni pubbliche è uno dei beni più preziosi in una comunità civile. Il costante e giornaliero contatto con l’ufficio che accoglie ogni tipo di richiesta, dalla semplice informazione alle segnalazioni più complesse, è il segno di una rapporto positivo, facile su cui la gente può contare, basato sulla gentilezza e disponibilità. – sottolinea Carlo Santini, assessore al Personale, Organizzazione dell’ente e rapporti con Fgp, Comunicazione del Comune di Fiorano Modenese – Vorrei ringraziare in questa occasione le persone del Comune che permettono quotidianamente e costantemente questo importante risultato. Nel 2024 questo servizio verrà valorizzato con l’attivazione dello Sportello del Cittadino previsto nei nuovi locali ristrutturati adiacenti al Municipio”.