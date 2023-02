Carlos Sainz alla Delta Atletica Sassuolo

Questa mattina, dopo accordi presi con il presidente della Delta Atletica Sassuolo Daniele Morandi e il suo preparatore atletico, il pilota della Ferrari Carlos Sainz si è allenato presso il campo di atletica del polo scolastico.

Presentatosi puntualissimo – la sessione era in programma per le 8,30 – Sainz ha effettuato diverse ripetute in pista. «Una persona molto alla mano, disponibile che, subito dopo aver postato su Instagram una storia dalla quale si evinceva che si trovasse presso la struttura di piazza Falcone e Borsellino, ha dovuto fare piacevoli conti con un autentico bagno di folla», racconta Morandi.

Alla fine, foto ricordo e autografi per tutti.