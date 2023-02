Argentina, la festa dell’automobilismo celebra Maranello

Una ‘finestra’ aperta anche sull’Argentina, grazie al Patto di Amicizia siglato nei mesi scorsi con Balcarce, città natale di Juan Manuel Fangio. Maranello è stata infatti tra le protagoniste, ieri sera, della giornata inaugurale della 30esima Fiesta Nacional del Automovilismo, manifestazione dedicata ai motori che ogni anno attira a Balcarce oltre 100mila persone.

Durante la kermesse argentina, le due città amiche si sono collegate in diretta video per circa un’ora: al fianco del Sindaco Luigi Zironi, in Municipio a Maranello, c’erano la Vicesindaca Mariaelena Mililli, l’Ambasciatore Argentino a Milano Luis Pablo Niscovolos e il Prof. Giacinto Massaro, docente dell’IIS Ferrari.

Da Balcarce si sono invece collegati il Sindaco Esteban Andrés Rèino, il Segretario di Promozione Turistica della Nazione Argentina Yanina Martinez, il Responsabile di Marca Pais Martìn Giralda, il Presidente della Fundación Fangio Juan Josè Carli e Juan Fangio, figlio del leggendario pilota.

“A meno di quattro mesi dalla firma del Patto di Amicizia – spiega il Sindaco Zironi – abbiamo colto questa occasione prestigiosa e di enorme richiamo in Argentina per fare un primo passo verso collaborazioni sempre più strette con la città di Balcarce, che con Maranello condivide una grande passione per i motori, in particolare per la storia dell’automobilismo e della Ferrari, con la quale lo stesso Fangio fu campione del mondo nel 1956. L’idea del collegamento in diretta nel corso della Fiesta Nacional è nata proprio dalla volontà di iniziare questo percorso di scambio culturale da un evento incentrato sulla socialità, affinché si possa lavorare assieme in futuro anche su tematiche quali la formazione, l’istruzione e il turismo”.

“Le decine di migliaia di presenze previste a Balcarce in questi giorni – aggiunge la Vicesindaca Mililli – rappresentano inoltre una platea importante per valorizzare ulteriormente le eccellenze del nostro territorio, raccontate e promosse da un filmato di alcuni minuti riprodotto sui maxischermi della Fiesta, nel quale compaiono anche i riferimenti alla nostra piattaforma turistica ‘Maranello +”.

Ai saluti istituzionali, sempre nel corso del collegamento, si sono poi aggiunti in tema di istruzione e di formazione gli interventi di Giacinto Massaro, docente dell’IIS Ferrari, e dell’ex alunna argentina Dulce Galeote, ora laureanda in Stylist Engineering, che ha raccontato le propria esperienza maranellese legata al settore dell’automotive.

E tra i partner dell’evento, al fianco di Maranello, compariva anche l’Associazione ‘Città dei Motori’, Rete Anci dei Comuni italiani a vocazione motoristica presieduta dello stesso Luigi Zironi.