Lapam ringrazia Tomei e augura buon lavoro al nuovo presidente della Provincia, Braglia

È giunto al termine il mandato di Gian Domenico Tomei come Presidente della Provincia di Modena. Lapam Confartigianato vuole esprimere un sentito ringraziamento al presidente uscente per il lavoro svolto in questi quattro anni di attività.

L’Associazione coglie l’occasione per augurare a Fabio Braglia, eletto nuovo Presidente della Provincia, un buon lavoro. Confidiamo che il nuovo Presidente sappia portare avanti i temi importanti per il nostro territorio, sulla via di quanto fatto da Tomei. I piccoli comuni, la valorizzazione del territorio e delle attività in Appennino, la tutela delle imprese locali che in ogni comune, specie in quelli meno popolosi, rappresentano un punto di riferimento per i residenti sono solo alcuni dei temi che stanno a cuore alla nostra associazione. Lapam Confartigianato sarà sempre aperta a un dialogo costante e costruttivo con le amministrazioni.