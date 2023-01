Soliera, “Emilia, fiore di speranza”: la bambina raccontata da Primo Levi

Domenica 29 gennaio alle 17 a Soliera presso Habitat (via Berlinguer 201) è in programma la presentazione del graphic novel “Emilia Levi, fiore di speranza” con i testi di Marzia Lodi e le illustrazioni di Giorgio Carrubba. Le letture sono a cura di Elisa Lolli, con l’accompagnamento musicale del contrabbassista Nicola Bonacini.

Il volume è un album illustrato che cerca di ricostruire, fra storia e immaginazione, alcuni aspetti della vita di Emilia Levi, la bambina che Primo Levi incontrò nel Campo di Fossoli, con la quale viaggiò nel vagone bestiame verso Auschwitz e che ricordò nel libro “Se questo è un uomo” come “una bambina curiosa, ambiziosa, allegra e intelligente; alla quale, durante il viaggio nel vagone gremito, il padre e la madre erano riusciti a fare il bagno in un mastello di zinco, in acqua tiepida che il degenere macchinista tedesco aveva acconsentito a spillare dalla locomotiva che ci trascinava tutti alla morte”. Emilia era una bambina ebrea che viveva con la sua famiglia a Milano una vita normale, finché tutto le venne tolto. E, anche per lei, come per milioni di ebrei in brevissimo tempo arrivò la catastrofe.

Un evento in collaborazione con Coop Alleanza 3.0.

Il programma delle iniziative solieresi per il Giorno della Memoria è realizzato insieme alle associazioni Università Natalia Ginzburg di Soliera e Arci Soliera, in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena e ANPI.