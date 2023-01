Lunedì 30 gennaio il secondo “Recruting day” dell’Informagiovani – InfoLavoro” nella sala civica del Comune di Vezzano sul Crostolo

Dopo il recruiting day avvenuto ad ottobre 2022 ad Albinea, il servizio InformaGiovani – InfoLavoro “Il posto giusto” organizza, per lunedì 30 gennaio, dalle 9 alle 13, un’altra mattinata di colloqui conoscitivi in presenza di una selezionatrice dell’Agenzia per il Lavoro Lavoropiù Spa.

L’iniziativa si svolgerà nella sala civica di Vezzano sul Crostolo (piazza della Libertà).

Si accede per il colloquio in ordine di arrivo.

Sarà importante presentarsi muniti di curriculum vitae aggiornato. Chi avesse bisogno di un aiuto per crearlo o aggiornarlo può contattare il numero 3492572512, oppure scrivere a informagiovani@collinematildiche.it per fissare un appuntamento.