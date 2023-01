Zelensky ai Golden Globes “Non ci sarà la terza guerra mondiale, non è una trilogia”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “La guerra in Ucraina non è ancora finita, ma la situazione sta cambiando, ed è già chiaro chi vincerà. Non ci sarà una terza guerra mondiale, non è una trilogia”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video messaggio durante la cerimonia dei Golden Globes. “Ci sono ancora battaglie e lacrime da affrontare – ha aggiunto – ma ora posso dirvi chi è stato il migliore nell’anno precedente: voi del mondo libero, che vi siete uniti a sostegno del libero popolo ucraino”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).