Incidente con il parapendio nel Messinese, 1 morto e 1 ferito

CASTELMOLA (MESSINA) (ITALPRESS) – Incidente mortale a Castelmola, nel Messinese, nei pressi di Taormina, dove nel pomeriggio nel corso di un volo con il parapendio ha perso la vita un uomo ed è rimasta ferita una donna che era insieme a lui. E’ avvenuto in contrada Moli. La vittima è un 50enne di Catania che faceva da istruttore. Sul posto sono giunti i primi soccorsi, con il personale del 118 e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina. Si sta cercando di accertare la dinamica dell’incidente. La persona ferita è stata trasportata in ospedale con elisoccorso ma non sarebbe in pericolo di vita.

