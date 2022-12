Il Buon Natale delle atlete, giovedì 22 dicembre la festa dello sport femminile bolognese in Salaborsa

Giovedì 22 dicembre, dalle 18 alle 19.30, nella Piazza coperta della Biblioteca Salaborsa in Piazza del Nettuno 3, le atlete bolognesi accenderanno la luce sullo sport femminile a colpi di pedali.

Saranno tante le atlete ad alternarsi su biciclette collegate alle dinamo, per produrre l’energia necessaria ad illuminare l’albero di Natale collocato all’interno di Salaborsa, attivato dalla passione dello sport al femminile della nostra città.

Un evento energizzante che coinvolge direttamente le sportive nella performance atletica e nella narrazione delle loro esperienze, presentato oggi in conferenza stampa a Palazzo d’Accursio.

“Un momento che vuole essere in continuità con le azioni che come Comune mettiamo in campo da qualche anno, dopo l’approvazione della Carta dei valori dello sport femminile che siamo il primo Comune d’Italia ad approvare”, ricorda l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi. “Da un lato ci sono le azioni amministrative sulle caratteristiche dei bandi di assegnazione spazi, tutto il lavoro sul linguaggio di genere e le premialità, sui criteri di selezione dell’ultimo bando per la promozione della parità di genere e dell’inclusione nello sport, dall’altro un momento di festa, perché è bello fermarsi un attimo e valorizzare lo sport femminile bolognese”.

L’organizzazione dell’evento è di Fondazione Entroterre e Romagna Musica, con il sostegno di Decathlon Bologna e Lavoropiù.

“Sport e musica sono mondi apparentemente distanti, ma che in realtà condividono molti valori”, dichiara Claudio Borgianni, presidente di Fondazione Entroterre.

“Uguaglianza sostenibilità ambientale e sport sono valori che sono all’interno di tutte le nostre azioni quotidiane in Decathlon e quindi ci fa piacere essere partecipi di questa iniziativa che segue un percorso su Bologna che è partito nel 2022, in primavera in Val di zena e si è evoluto anche nel Bologna Sport Day, che ha per obiettivo inalzare l’indice di sportività nel territorio, commenta Giovanni Beninato, leader B2B di Decathlon Bologna. “Ci fa piacere fornire le biciclette per questa giornata, anche per fare paassare il messaggio che energia, in questo momento, è fatica, non soltanto fisica, ma è correlata anche al contesto in cui stiamo vivendo”.

A raccontare alla città il vissuto personale e agonistico ci saranno donne di sport del passato e del presente. Darà il benvenuto l’assessora allo Sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi. A condurre la serata Erika Morri, ex nazionale di Rugby.

L’albero di Natale di Salaborsa, oltre a essere alimentato in modo sostenibile, sarà realizzato da Blocco Comune con materiali di riuso.

Un ringraziamento per la collaborazione a Paolo Zagatti, presidente di Bugs Bologna.